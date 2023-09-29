Галактики ранней Вселенной напоминают наш Млечный Путь, показали исследования

Исследователи, использующие космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), обнаружили, что галактики ранней Вселенной больше похожи на наш Млечный Путь, чем считалось ранее. Это открытие бросает вызов существующим теориям космической эволюции и дает новое понимание формирования и эволюции галактик.

Предыдущие наблюдения с помощью космического телескопа «Хаббл» заставили ученых поверить в то, что галактики, подобные Млечному Пути, были редкостью, пока Вселенной не исполнилось около шести миллиардов лет. Однако JWST обнаружил, что эти дисковые галактики, характеризующиеся блинообразной формой и спиральными рукавами, на самом деле встречаются в 10 раз чаще, чем первоначально предполагалось.

Это открытие предполагает, что эти галактики, подобные Млечному Пути, образовались около 10 миллиардов лет назад или даже раньше, что значительно меняет наше понимание того, как происходит формирование галактик. Предыдущие предположения считали эти типы галактик слишком хрупкими, чтобы существовать в ранней Вселенной, поскольку считалось, что слияния галактик разрушают их хрупкие формы.

Ведущий автор исследования Леонардо Феррейра из Университета Виктории подчеркивает важность результатов JWST. Он заявляет: «Тот факт, что JWST находит так много [дисковых галактик], является еще одним признаком мощности этого инструмента и того, что структуры галактик формируются раньше во Вселенной, на самом деле гораздо раньше, чем кто-либо ожидал».

Эти результаты имеют значение для развития жизни в этих галактиках. Характер их формирования предполагает, что они могут иметь условия, необходимые для возникновения жизни.

Исследование также поднимает вопросы о роли темной материи в ранней Вселенной — области, которая остается плохо изученной. Эти новые результаты заставляют ученых пересмотреть свое понимание эволюции галактик и формирования первых галактик за последние 10 миллиардов лет.

Исследование, опубликованное в Astrophysical Journal, знаменует собой серьезный сдвиг в нашем понимании формирования космической структуры. Усовершенствованная технология JWST предоставила астрономам возможность впервые наблюдать истинную структуру этих галактик, что привело к революционным открытиям о ранней истории Вселенной.

источники:

– Нина Мэсси, научный корреспондент Пенсильвании