Астрономы обнаружили неожиданные объекты за поясом Койпера

В шоу SYFY «Ковчег» космические путешествия кажутся невообразимо обширными и волнующими по сравнению с нашим собственным исследованием космоса в реальном мире. Однако недавний анализ архивных данных позволяет предположить, что наша собственная Солнечная система может быть даже шире, чем считалось ранее. Экипаж «Ковчега Один» во время путешествия к Проксиме Центавра, ближайшей к нам звезде, имел бы возможность вблизи увидеть самые дальние границы нашего небесного соседства, если бы они не находились в тот момент в стазисе.

Астрономы, изучающие окраины Солнечной системы, полагаются на телескопы на Земле и в космосе для наблюдения удаленных объектов. Обычно наша Солнечная система простирается примерно на 50 астрономических единиц (а.е.), что соответствует среднему расстоянию между Землей и Солнцем. Помимо этого, в основном пустое пространство, и несколько космических кораблей, таких как «Вояджер» и «Новые горизонты», отправляются дальше.

Однако недавний анализ с использованием искусственного интеллекта для изучения архивных данных телескопа Субару на вулкане Мауна-Кеа на Гавайях обнаружил дюжину объектов, вращающихся на орбите за пределами 60 а.е. Это почти на миллиард миль дальше предполагаемого конца пояса Койпера. Результаты, представленные на планетарной научной конференции, еще не прошли рецензирование, но в случае подтверждения они указывают на то, что пояс Койпера может простираться шире, чем предполагалось ранее.

Интересно, что между 50 и 60 а.е. не было обнаружено никаких объектов, что указывает на потенциальный разрыв между двумя отдельными поясами. Однако небольшой размер выборки выявленных объектов не позволяет сделать конкретные выводы.

Наблюдения космического аппарата «Новые горизонты» также подтверждают эти выводы. Первоначально ученые ожидали, что уровень космической пыли значительно снизится, как только зонд покинет пояс Койпера. Однако это было не так, что позволяет предположить наличие более крупных объектов, сталкивающихся друг с другом и создающих более высокий уровень пыли.

Зонд «Новые горизонты» в настоящее время находится на расстоянии примерно 57 а.е. и, как ожидается, достигнет 60 а.е. в октябре 2024 года. Ученые надеются, что как только он достигнет этого расстояния, он сможет исследовать одну из этих загадочных космических скал и узнать больше о том, что находится за ее пределами.

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