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Красные квазары: молодые активные галактики со сверхмассивными черными дырами

ByВики Ставропулу

сентябрь 28, 2023
Красные квазары: молодые активные галактики со сверхмассивными черными дырами

Новое исследование предполагает, что красные квазары, наполненные космической пылью, производят более сильное радиоизлучение по сравнению с их более синими, свободными от пыли аналогами. Квазары — это мощные центральные области активных галактик, которые приводятся в движение сверхмассивными черными дырами, поглощающими огромное количество материи. Материя образует аккреционный диск вокруг черной дыры, который выпускает интенсивные радиационные ветры и запускает магнитно-коллимированные струи.

Хотя большинство квазаров кажутся синими из-за оптического и ультрафиолетового излучения горячего аккреционного диска, часть из них кажутся красными. Ученые проанализировали около 35,000 3,038 квазаров, наблюдаемых с помощью спектроскопического прибора темной энергии (DESI), и обнаружили XNUMX красных квазаров. Путем перекрестных ссылок на радиоастрономические данные двухметрового обзора неба (LoTSS) с низкочастотной решеткой (LOFAR) они подтвердили, что большинство этих красных квазаров также сильно излучают радиоволны.

Красный цвет этих квазаров обусловлен наличием пыли, которая поглощает более короткие и синие волны и пропускает более длинные и красные волны. Красные квазары покрыты космической пылью, состоящей из крошечных зерен микронного размера. Взаимодействие потоков излучения из квазаров с окружающей пылью приводит к более сильному радиоизлучению, наблюдаемому в красных квазарах.

По словам ведущего автора Виктории Фосетт, красные квазары представляют собой более молодой тип квазаров по сравнению с их синими аналогами. Со временем потоки, вызванные сверхмассивными черными дырами, сдуют пыльный покров, оставив после себя синий квазар с более слабым радиоизлучением. Это открытие дает ценную информацию о том, как галактики развиваются и развиваются, поскольку считается, что большинство галактик проходят фазу квазара, что способствует росту их массы.

Присутствие пыли в квазарах указывает на звездообразование — интенсивный период быстрого звездообразования. Космическая пыль образуется, когда звезды умирают в результате взрывов сверхновых или сбрасывают свои внешние слои, образуя планетарные туманности. В активных галактиках, особенно в тех, которые пережили галактические слияния, часто происходят звездные вспышки, которые вызывают образование новых звезд.

Исследование, опубликованное в «Ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества», предлагает значительный прогресс на пути к полному пониманию природы красных квазаров и их роли в эволюции галактик.

источники:
– Университет Ньюкасла
- Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества

By Вики Ставропулу

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