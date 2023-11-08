Астрономы обнаружили чрезвычайно далекую черную дыру с помощью новейших телескопов

Новый прорыв в освоении космоса привел астрономов к открытию самой далекой черной дыры, когда-либо наблюдавшейся. Это беспрецедентное открытие стало возможным благодаря сотрудничеству рентгеновской обсерватории НАСА «Чандра» и космического телескопа Джеймса Уэбба. Объединив наблюдения этих двух замечательных инструментов, исследователи Центра астрофизики | Гарвардский и Смитсоновский институт (CfA) раздвинули границы нашего понимания Вселенной.

Используя возможности этих телескопов, Акос Богдан из CfA возглавил миссию и сыграл ключевую роль в этом выдающемся открытии. Богдан и его команда опубликовали свои выводы в престижном журнале Nature Astronomy. Умело объединив данные, собранные Чандрой и Уэббом, им удалось пролить свет на существование черной дыры, которая возникла спустя 470 миллионов лет после Большого взрыва.

Исследователи использовали явление гравитационного линзирования в своих интересах. Этот эффект преломляет свет вокруг галактик, увеличивая объекты, расположенные за ними. Используя гравитационное линзирование и возможности обоих телескопов, Богдан и его коллеги сумели раскрыть эту космическую загадку.

Это открытие имеет огромное значение для понимания роста сверхмассивных черных дыр и того, как они так быстро достигают таких огромных размеров после рождения Вселенной. Энди Гулдинг, соавтор статьи, объясняет, что, по-видимому, существуют ограничения на скорость, с которой черные дыры могут расти после образования. Это означает, что массивные черные дыры имеют существенное преимущество с момента своего создания. Разгадка этой тайны может произвести революцию в нашем понимании ранней Вселенной.

Колоссальная черная дыра, поразившая астрономов, возможно, образовалась в результате коллапса огромного газового облака. Этот механизм позволил ему приобрести размер и массу, изображенные на захватывающих рентгеновских изображениях, полученных телескопами. Поскольку эта черная дыра существовала в столь далекую эпоху, исследователи стремятся глубже изучить процесс ее формирования.

Для тех, кто хочет изучить подробную научную статью, на arXiv доступна препринтная версия, а полная статья скоро будет опубликована в журнале Nature Astronomy. Это революционное открытие приближает человечество к пониманию непостижимых космических чудес, которые нас окружают.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что такое черная дыра?

Черная дыра — это область космоса, где гравитация настолько сильна, что ничто, включая свет, не может избежать ее притяжения. Он образуется, когда массивная звезда разрушается под действием собственной гравитации.

Вопрос: Как астрономы обнаруживают черные дыры?

Астрономы используют различные методы для обнаружения черных дыр. Некоторые методы включают наблюдение рентгеновских лучей, испускаемых горячим газом, падающим в черную дыру, или обнаружение гравитационных эффектов, вызванных присутствием черной дыры.

Вопрос: Почему это открытие важно?

Открытие этой чрезвычайно далекой черной дыры дает представление о ранней Вселенной и росте сверхмассивных черных дыр. Понимание этих явлений имеет решающее значение для расширения наших знаний о космосе.

Вопрос: Что такое гравитационное линзирование?

Гравитационное линзирование — это явление, при котором гравитация массивного объекта, например галактики, искривляет путь света от удаленного объекта. Этот эффект может увеличить и исказить внешний вид удаленного объекта.

Вопрос: Где я могу получить доступ к научной статье об этом открытии?

Препринт статьи доступен на arXiv, а полная версия статьи будет опубликована в следующем выпуске журнала Nature Astronomy.