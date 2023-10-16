Экстремальный случай: открытие плотной экзопланеты GJ367 b

Астрономы сделали поразительное открытие в области экзопланет. Планета GJ367 b, расположенная примерно в 31 световом году от Земли, оказалась чрезвычайно плотной. Это небесное тело с периодом обращения всего 7.7 часов вращается вокруг своей родительской звезды GJ367. GJ367 b уникален, поскольку имеет массу 60% земной и радиус около 70% земного.

Одним из привлекательных аспектов GJ367 b является его плотность. Его масса и радиус позволили ученым вычислить плотность 10.2 грамма на кубический сантиметр, что более чем вдвое превышает плотность Земли. Это открытие указывает на то, что GJ367 b полностью состоит из железа и напоминает ядро ​​Земли. Однако неясно, как образовалась такая плотная планета и как она мигрировала так близко к своей звезде.

Одним из правдоподобных объяснений является то, что GJ367 b — это лишенное ядра планеты. Внешние слои могли быть оторваны катастрофическими процессами, возможно, энергиями, излучаемыми родительской звездой. Другая теория предполагает, что GJ367 b возник в области протопланетного диска, которая была особенно богата материалами, что привело к его плотному составу.

GJ367 b был первоначально обнаружен спутником исследования транзитной экзопланеты (TESS). Последующие наблюдения, проведенные исследователями из обсерватории Карла Шварцшильда и международного консорциума KESPRINT, предоставили важную информацию о массах и радиусах экзопланет в системе. Хотя в этой системе были идентифицированы еще две планеты с малой массой, точные измерения их массы и радиуса еще предстоит определить.

Эти важные результаты были опубликованы в The Astrophysical Journal Letters. Арти Хатцес, директор обсерватории Карла Шварцшильда, подчеркивает важность точного измерения массы и радиуса экзопланет для разработки теорий об их формировании. Хатцес также подчеркивает необходимость исследовать и открывать больше объектов в планетных системах, чтобы получить полное представление о внесолнечных системах.

Это экстраординарное открытие бросает вызов нашим нынешним знаниям о формировании планет и поднимает интригующие вопросы о разнообразии планет и их происхождении. Продолжая свои исследования и углубляясь в тайны Вселенной, астрономы надеются раскрыть еще больше информации о загадочном мире экзопланет.

источники:

- Письма Астрофизического журнала

- Транзитный спутник исследования экзопланет (TESS)

– Обсерватория Карла Шварцшильда