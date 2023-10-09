Новая загадка: расположение новых вдоль струи M87

Ученые обнаружили загадочную связь между новыми звездами и струей плазмы в соседней сверхмассивной галактике, известной как M87. Новые — это взрывные события, которые происходят, когда белый карлик аккумулирует материал из соседней звезды. M87 также является домом для массивной струи плазмы, исходящей из ее галактического ядра. До недавнего времени астрономы считали, что эти два явления не связаны между собой. Однако новые данные космического телескопа Хаббл показали, что новые звезды в M87 необычно выровнены вдоль струи, а не беспорядочно распределены по галактике.

Команда астрономов использовала данные двух исследований, проведенных космическим телескопом Хаббл, чтобы подтвердить наличие 135 новых звезд в M87. Новые звезды появляются на пути джета с неожиданной частотой. Команда заявила, что вероятность того, что такое распределение произойдет случайно, крайне мала. Однако остается неясным, является ли такое расположение уникальным для M87 или обычным явлением в галактиках с джетами.

Новые звезды возникают в результате взрывов на поверхности белых карликов в двойных парах. Белый карлик аккумулирует вещество своей звезды-компаньона, что приводит к термоядерному взрыву. Между тем, галактический джет M87 питается от центральной черной дыры. По мере того, как материал движется по спирали в черную дыру, он образует аккреционный диск, и интенсивное излучение выбрасывается с релятивистской скоростью через струю.

Существует несколько теорий относительно того, как струя M87 может вызвать появление новых звезд. Одна из возможностей заключается в том, что излучение джета нагревает звезды-доноры и увеличивает передачу массы белым карликам. Однако математика не подтверждает эту теорию, поскольку излучение слишком слабое, чтобы оказать существенное влияние. Другое предположение состоит в том, что струя запускает звездообразование, что приводит к появлению большего количества двойных звездных систем и, как следствие, к большему количеству новых звезд. Однако это объяснение не согласуется с наблюдениями за контрджетом галактики.

Исследователи рассматривают другие возможности, такие как ударные волны от струи, объединяющей газ и пыль, образующие облака межзвездной среды. Эти облака, достигнув двойных звездных систем, могут увеличить аккрецию материала и вызвать появление новых звезд. Другая гипотеза заключается в том, что ударные волны могут нагревать звезды, увеличивая скорость массопереноса. Однако эти идеи в настоящее время являются спекулятивными и требуют дальнейшего изучения.

В заключение отметим, что расположение новых звезд вдоль струи M87 представляет собой увлекательную загадку для астрономов. Связь между этими двумя явлениями остается необъяснимой, и исследователи работают над раскрытием основной причины. Повышенная частота появления новых звезд вдоль джета M87 является важным открытием, которое поднимает интригующие вопросы о взаимодействии галактических струй и звездных взрывов.

источники:

– Алек М. Лессинг и др., 9-месячный обзор M87 космическим телескопом Хаббл в ближнем ультрафиолете. II. Сильно повышенная скорость новых звезд вблизи струи M87, arXiv (2023).

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