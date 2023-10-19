Астрономы обнаружили самый далекий и мощный быстрый радиовсплеск (FRB) на сегодняшний день

Астрономы недавно сделали захватывающее открытие, обнаружив самый далекий и энергичный быстрый радиовсплеск (FRB), когда-либо наблюдавшийся. Этот отдаленный взрыв космических радиоволн длился менее миллисекунды, а его источник находился в такой далекой галактике, что свету потребовалось восемь миллиардов лет, чтобы достичь нас. Обнаружение этого FRB, получившего название FRB 20220610A, стало возможным благодаря Очень Большому Телескопу (VLT) Европейской Южной Обсерватории (ESO).

Этот FRB не только был самым далеким из когда-либо наблюдаемых, но и излучал необычайное количество энергии. Фактически, он выпустил эквивалент общего излучения Солнца за 30 лет, но всего за доли секунды. Открытие этого мощного FRB имеет важное значение для нашего понимания Вселенной.

Одним из главных выводов этого наблюдения является то, что FRB можно использовать для измерения недостающего вещества между галактиками. Современные методы оценки массы Вселенной дают противоречивые ответы и бросают вызов стандартной модели космологии. Однако, изучая FRB, астрономы могут получить ценную информацию о распределении материи в космосе.

Райан Шеннон, профессор Технологического университета Суинберна и один из руководителей исследования, объясняет, что недостающая материя во Вселенной может скрываться в пространстве между галактиками. Это вещество может быть настолько горячим и рассеянным, что его трудно обнаружить обычными методами. Однако быстрые радиовсплески обладают способностью проникать даже в самые пустые области космоса и «видеть» ионизированное вещество. Это позволяет исследователям измерять количество материи между галактиками, предоставляя уникальный способ взвесить Вселенную.

Открытие этого далекого и энергичного FRB является важной вехой в нашем исследовании космоса. Изучая эти загадочные космические сигналы, астрономы продолжают открывать новые идеи о составе и эволюции Вселенной. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Science.

источники:

– Нина Мэсси, научный корреспондент Пенсильвании

– Научный журнал