Недавно обнаруженный далекий быстрый радиовсплеск дает ключ к разгадке недостающей материи во Вселенной

Недавнее революционное открытие группы международных астрономов выявило самый далекий быстрый радиовсплеск (FRB), когда-либо обнаруженный. Это необычайное космическое событие, которое длилось менее миллисекунды, было обнаружено с помощью Очень Большого Телескопа (VLT) Европейской Южной Обсерватории (ESO). Небесный взрыв произошел из настолько далекой галактики, что его свету потребовалось целых восемь миллиардов лет, чтобы достичь наших наблюдений. Примечательно, что исследователи точно определили исходную галактику, показав ее более старый возраст и большее расстояние по сравнению с любым известным источником FRB.

Погрузитесь в понимание FRB

Быстрые радиовсплески — это интенсивные всплески радиоволн из космоса, которые длятся лишь доли секунды. Хотя их происхождение остается во многом загадочным, этот конкретный FRB имеет важное значение из-за его огромного выделения энергии. Всплеск излучил энергию, эквивалентную общему излучению Солнца за ошеломляющий 30-летний период, но за долю секунды. Такие ошеломляющие уровни энергии побудили астрономов изучить потенциал FRB в разгадке космической загадки недостающей материи.

Раскрытие недостающей материи

Оценка массы Вселенной стала серьезной проблемой для исследователей, часто приводящей к противоречивым ответам. Однако обнаружение этого далекого FRB дает прекрасную возможность изучить неуловимую недостающую материю между галактиками. Современное понимание состава Вселенной в значительной степени опирается на измерение обычной материи, которая состоит из атомов, составляющих наш привычный мир. Удивительно, но при более внимательном рассмотрении оказывается, что более половины ожидаемой нормальной материи отсутствует.

Исследование ионизированного материала

По словам Райана Шеннона, профессора Технологического университета Суинберна и одного из руководителей исследования, быстрые радиовсплески действуют как детекторы ионизированного материала. Этот ионизированный материал, который считается недостающим веществом, находящимся между галактиками, оказалось сложно обнаружить обычными методами из-за его чрезвычайной температуры и диффузности. Однако быстрые радиовсплески обладают замечательной способностью «видеть» все электроны даже в почти пустом пространстве, что позволяет исследователям оценить количество этого скрытого материала.

Разгадка тайны FRB 20220610A

Недавно обнаруженный всплеск, получивший название FRB 20220610A, впервые привлек внимание в июне прошлого года, когда он был обнаружен радиотелескопом ASKAP в Австралии. Набор антенн телескопа АСКАП позволил точно определить происхождение всплеска. Впоследствии телескопы VLT ESO в Чили сосредоточились на исходной галактике, раскрыв ее удивительный возраст и расстояние. Считается, что галактика расположена внутри небольшой группы сливающихся галактик, и это открытие добавляет еще больше интриги в разгадку космической загадки.

Погружение глубже в неизведанное

Как заявил соавтор исследования Стюарт Райдер из Университета Маккуори, это революционное открытие и последующие исследования проливают свет на тайны быстрых радиовсплесков. Используя возможности современных телескопов, таких как VLT, астрономы продолжают расширять границы нашего понимания Вселенной. Замечательные результаты были опубликованы в престижном журнале Science, что еще больше подтолкнуло продолжающиеся поиски по постижению самых глубоких уголков космического пространства.

Часто задаваемые вопросы о быстрых радиопакетах (FRB)

Что такое быстрые радиовсплески?

Быстрые радиовсплески (FRB) — это невероятно интенсивные всплески радиоволн, исходящие от небесных источников. Они длятся лишь доли секунды и часто регистрируются как кратковременные события при радионаблюдениях.

Что мы знаем о происхождении быстрых радиовсплесков?

Точное происхождение FRB остается неизвестным. Были предложены различные теории, включая нейтронные звезды, черные дыры и даже внеземные цивилизации. Однако никаких убедительных доказательств на сегодняшний день найдено не было.

Почему FRB важны?

FRB предлагают астрономам уникальную возможность изучить и понять космос. Их колоссальный выброс энергии и отдаленное происхождение дают ценную информацию о природе Вселенной, недостающей материи и экстремальных астрофизических событиях, происходящих в космосе.

Как обнаруживаются FRB?

FRB обычно обнаруживаются с помощью радиотелескопов, которые могут улавливать и анализировать радиоволновые сигналы. Эти телескопы оснащены современными приборами, способными обнаруживать интенсивные всплески радиоволн.

Что FRB могут рассказать нам о Вселенной?

Изучение FRB потенциально может помочь разгадать важнейшие загадки Вселенной, такие как недостающая материя между галактиками. Понимая состав и распределение материи, астрономы могут уточнить свое понимание космологии и фундаментальных сил, формирующих нашу Вселенную.

(Источник: Научный журнал)