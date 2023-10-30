Астрономы обнаружили огромное звездное гало вокруг карликовой галактики Ковчег 227

Используя мощный космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), астрономы сделали интригующее открытие, наблюдая за карликовой галактикой Арк 227. При неожиданном повороте событий они наткнулись на протяженное звездное гало, окружающее галактику. Результаты, опубликованные на сервере препринтов arXiv, открыли новые возможности для нашего понимания карликовых галактик и их эволюции.

Арк 227, также известный как PGC 28923, представляет собой карликовую галактику красного цвета эллиптической формы. По оценкам, он расположен на расстоянии от 85 до 114 миллионов световых лет от Земли. Галактика может похвастаться вириальным радиусом около 330,000 2.7 световых лет, звездной массой 200 миллиарда солнечных масс и массой гало около XNUMX миллиардов солнечных масс.

Команда астрономов во главе с Чарли Конроем из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики приступила к этому исследованию, поскольку окружающая среда Ковчега 227 еще не была тщательно изучена. Они использовали инструмент NIRCam на JWST в рамках программы Blue Jay Survey, направленной на получение глубоких спектров галактик в космический полдень.

Наблюдения, проведенные JWST, выявили наличие протяженного звездного гало вокруг Ковчега 227 с одним или, возможно, двумя аккреционными полками. Один шельф был идентифицирован на расстоянии примерно 33,000 66,000–160,000 320,000 световых лет от центра галактики, а предварительный шельф был обнаружен на расстоянии 227 XNUMX–XNUMX XNUMX световых лет от центра галактики. Эти полки аккреции позволяют предположить, что Арк XNUMX претерпел как минимум два незначительных слияния с меньшими карликовыми галактиками.

Исследователи предполагают, что Арк 227 мог ассимилировать галактики, которые были в 10–20 раз менее массивными, чем он сам, с металличностью в диапазоне от -0.8 до -1.2. Существует также вероятность того, что Арк 227 пережил множественные слияния с многочисленными галактиками меньшей массы, но для подтверждения этого необходимы дальнейшие наблюдения.

В дополнение к расширенному звездному гало наблюдения JWST выявили наличие сверхтусклой карликовой галактики (UFD), связанной с Арк 227. Эта недавно открытая галактика, названная Ark227-UFD1, имеет полусветовой размер около 750 световых лет и имеет размер около 100,000 световых лет. масса около XNUMX XNUMX солнечных масс. Известно, что сверхтусклые карлики являются наименее светящимися галактиками, в которых преобладает темная материя, и наименее химически развитыми галактиками, с которыми мы когда-либо сталкивались.

Астрономы предполагают, что внутри звездного гало Арк 227 может быть еще несколько UFD с массами, подобными Ark1-UFD227. Однако их исследование лишь затронуло поверхность гало галактики, поэтому необходимы дальнейшие исследования, чтобы изучить полную протяженность UFD. в этой области.

Это открытие расширенного гало и присутствия UFD в Арке 227 поднимает захватывающие вопросы о формировании и эволюции карликовых галактик. Результаты этого исследования дают ценную информацию о сложных процессах, которые формируют эти небольшие галактические системы.

Вопросы и ответы:

Что такое космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST)?

Космический телескоп Джеймса Уэбба — это крупная космическая обсерватория, запуск которой запланирован на 2021 год. Он предназначен для изучения Вселенной в инфракрасной части электромагнитного спектра и предложит беспрецедентные возможности для изучения далеких галактик и объектов.

Что такое карликовая галактика?

Карликовая галактика — небольшая галактика, содержащая несколько миллиардов звезд или меньше. Обычно они менее яркие и имеют меньшую массу по сравнению с более крупными галактиками, такими как Млечный Путь.

Что такое звездное гало?

Звездное гало — это обширная область, окружающая галактику, состоящая из звезд, гравитационно связанных с галактикой, но простирающихся далеко за пределы ее видимого диска. Эти звезды могут предоставить ценную информацию о формировании и эволюции галактики.

Что такое ультратусклая карликовая галактика (UFD)?

Сверхтусклая карликовая галактика — это тип карликовой галактики, который чрезвычайно слаб и имеет низкую светимость. Они характеризуются высоким содержанием темной материи и минимальной химической эволюцией. Эти галактики являются одними из наименее массивных и наименее ярких объектов во Вселенной.