Ученые сделали беспрецедентный снимок плазменной струи Блазара

Используя сеть радиотелескопов на Земле и в космосе, астрономы получили самый подробный вид струи плазмы из сверхмассивной черной дыры. Струя, испускаемая блазаром, известным как 3C 279, движется почти со скоростью света и демонстрирует замысловатые извилистые узоры вблизи своего источника. Эти закономерности бросают вызов стандартной теории, которая использовалась в течение 40 лет для объяснения того, как эти струи формируются и развиваются с течением времени.

Значительную роль в наблюдениях сыграла группа исследователей, в том числе учёные из Института радиоастрономии Макса Планка (MPIfR) в Бонне, Германия. Они объединили данные всех участвующих телескопов, чтобы создать виртуальный телескоп с эффективным диаметром около 100,000 XNUMX километров.

Блазары — это подкласс активных галактических ядер, которые состоят из галактик с центральной сверхмассивной черной дырой, аккумулирующей вещество из окружающего диска. Эти объекты излучают мощное электромагнитное излучение и являются одними из самых ярких источников в космосе. Около 10% активных галактических ядер, классифицируемых как квазары, генерируют релятивистские плазменные струи.

Самая внутренняя область струи блазара 3C 279 теперь была получена с беспрецедентным угловым разрешением с помощью миссии «РадиоАстрон». Исследовательская группа обнаружила удивительно регулярные спиральные нити внутри джета, что указывает на необходимость пересмотра существующих теоретических моделей, используемых для объяснения образования джетов в активных галактиках.

«Мы впервые увидели такие нити так близко к зарождению джета, и они рассказывают нам больше о том, как черная дыра формирует плазму», — говорит Антонио Фуэнтес, исследователь Института астрофизики Андалусии (IAA-CSIC). ) в Гранаде, Испания. «Внутренняя струя также наблюдалась двумя другими телескопами, GMVA и EHT, на гораздо более коротких длинах волн, но они не смогли обнаружить нитевидные формы, потому что они были слишком слабыми и слишком большими для этого разрешения».

Это открытие подчеркивает важность использования разных телескопов для захвата различных особенностей небесных объектов. Изучая эти сложные нити и понимая силы, влияющие на плазму, астрономы надеются получить ценную информацию о физике черных дыр и формировании джетов во Вселенной.

Часто задаваемые вопросы

Что такое блазар?

Блазар — это тип активного галактического ядра, излучающего мощное электромагнитное излучение. Он состоит из центральной сверхмассивной черной дыры, аккумулирующей вещество из окружающего диска.

Что такое релятивистские плазменные струи?

Релятивистские плазменные струи представляют собой потоки заряженных частиц высокой энергии, движущиеся со скоростью, близкой к скорости света. Они испускаются некоторыми типами активных галактических ядер, такими как блазары и квазары.

Что такое миссия «РадиоАстрон»?

Миссия «РадиоАстрон» — это космическая миссия, в которой используется орбитальный радиотелескоп для получения изображений небесных объектов с высоким разрешением. Он предоставил ученым беспрецедентные виды внутренней структуры джетов-блазаров.

Как формируются спиральные нити в плазменной струе?

Считается, что спиральные волокна в плазменной струе блазара 3C 279 вызваны нестабильностями, развивающимися в плазме струи. Эти нарушения возникают в результате взаимодействия мощных сил вблизи черной дыры и окружающей среды.

Каковы последствия этого открытия?

Открытие этих спиральных нитей бросает вызов существующим теоретическим моделям, используемым для объяснения формирования и эволюции джетов в активных галактиках. Изучая эти структуры, астрономы надеются получить более глубокое понимание физики черных дыр и механизмов образования струй.