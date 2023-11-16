Астрономы обнаружили загадочное и неоднократно взрывающееся небесное явление

Астрономы со всего мира поражены загадочным небесным явлением, которое наблюдалось в дальних уголках Вселенной. Это загадочное явление, ласково прозванное «Тасманским дьяволом», представляет собой исключительно яркий взрыв, излучающий больше энергии, чем сотни миллиардов звезд, таких как наше Солнце. Интригующий отчет, недавно опубликованный в престижном научном журнале Nature, раскрывает необычное и беспрецедентное поведение этого светящегося быстрого синего оптического переходного процесса (LFBOT).

LFBOT — невероятно редкие и мощные явления, превосходящие по энергии даже сверхновые. Обычно эти события развиваются в течение нескольких дней, а затем быстро исчезают. Однако тасманийский дьявол продемонстрировал совершенно нетрадиционный рисунок. Удивительно, но он продолжал взрываться несколько раз, высвобождая энергию, подобную сверхновой, еще долгое время после первоначального взрыва и упадка.

Известный профессор Джефф Кук из Технологического университета Суинберна и Центра передового опыта ARC в области открытия гравитационных волн (OzGrav) возглавили наблюдения этого загадочного события с использованием обсерватории В.М. Кека на Гавайях. Когда профессора Кука попросили прокомментировать это необычное явление, он заметил: «Подобное событие никогда раньше не наблюдалось».

Ведущий автор исследования, доцент Анна Хо из Корнелльского университета, объяснила, что LFBOT уже считаются причудливыми и экзотическими событиями, но Тасманийский дьявол вывел эксцентричность на другой уровень. Несколько обсерваторий, в том числе одна, оснащенная высокоскоростной камерой, зафиксировали по меньшей мере 14 нерегулярных и чрезвычайно энергичных всплесков за 120 дней. Однако считается, что эти всплески составляют лишь часть от общего числа событий.

Огромная величина энергии, производимой Тасманским дьяволом, бросает вызов нашему нынешнему пониманию физики. Более того, его быстрые вспышки и затухания бросают вызов ограничениям, налагаемым конечной скоростью света. Профессор Кук постулирует, что черная дыра или нейтронная звезда, образовавшаяся в результате первоначального взрыва, пожирает значительное количество вещества, что приводит к последующим интенсивным вспышкам.

Эти революционные открытия стали возможными благодаря совместным усилиям 15 обсерваторий по всему миру. В частности, обсерватория В.М. Кека сыграла ключевую роль в разгадке тайн Тасманийского дьявола. Поскольку Университет Суинберна недавно присоединился к Обсерватории в качестве научного партнера, у исследователей теперь вдвое больше ночей наблюдений. Это беспрецедентное партнерство открыло новые возможности для научных открытий и сделало Суинберна выдающимся вкладчиком в развитие астрофизики на мировой арене.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что такое LFBOT?

Ответ: Светящиеся быстрые синие оптические переходные процессы (LFBOT) — это редкие и чрезвычайно мощные небесные явления, которые затмевают сверхновые.

Вопрос: Чем Тасманский дьявол отличается от других LFBOT?

Ответ: «Тасманийский дьявол» демонстрирует повторяющиеся взрывы и высвобождает энергию, намного превосходящую то, что обычно наблюдается у LFBOT.

Вопрос: Что может быть причиной этих интенсивных всплесков?

Ответ: Преобладающая теория предполагает, что черная дыра или нейтронная звезда, образовавшаяся в результате первоначального взрыва, аккумулирует огромное количество материи, что приводит к последующим интенсивным вспышкам.

Вопрос: Как проводились эти наблюдения?

Ответ: Сеть из 15 обсерваторий, включая обсерваторию В.М. Кека, координировала усилия по наблюдению за этим необычным событием и сбору ценных данных.

Вопрос: Почему это открытие важно?

Ответ: Тасманийский дьявол бросает вызов нашему пониманию физики и предлагает новое понимание природы небесных объектов и Вселенной в целом. Более того, это открытие подчеркивает важность международного сотрудничества в расширении границ научных знаний.