Астрономы открыли начальные стадии формирования планет

Команда астрономов из Токийского технологического института сделала революционное открытие в области формирования планет. Они открыли первый шаг в процессе формирования планет.

Формирование планет начинается с образования пылинок в протопланетном диске — вращающемся диске из газа и пыли, окружающем молодую звезду. Затем эти пылинки сталкиваются друг с другом и слипаются, в конечном итоге превращаясь в планетезимали – небольшие твердые объекты размером от нескольких метров до десятков километров.

Используя наблюдения с Большой миллиметровой/субмиллиметровой решетки Атакамы (ALMA) в Чили, исследователи смогли изучить молодую звездную систему под названием HD 163296. Они обнаружили множественные кольца пыли в протопланетном диске, что указывало на присутствие планетезималей. Кроме того, они обнаружили, что эти кольца не были идеально выровнены по диску, что позволяет предположить, что гравитационные взаимодействия между планетезималями и газом в диске вызывают смещение.

Это открытие подтверждает ведущую теорию формирования планет, известную как модель аккреции ядра. Согласно этой модели, планеты формируются по мере того, как твердые ядра накапливают массу за счет аккреции пыли и газа в протопланетном диске. Смещение, наблюдаемое астрономами, указывает на то, что планетезимали взаимодействуют с газом в диске, что является важным шагом в процессе аккреции ядра.

Понимание ранних стадий формирования планет имеет решающее значение для разгадки тайн нашей Солнечной системы и бесчисленных экзопланетных систем, существующих во Вселенной. Изучая начальные этапы формирования планет, астрономы могут получить представление о том, как возникают различные планетарные архитектуры и составы.

Это революционное открытие астрономов Токийского технологического института вносит значительный вклад в наше понимание того, как формируются планеты. Раскрывая начальные этапы формирования планет, это исследование открывает новые возможности для исследований и приближает нас к ответу на фундаментальные вопросы о происхождении нашей Солнечной системы и разнообразии планетных систем в космосе.

источники:

– Индия Образование | Последние новости образования | Глобальные новости образования | Последние образовательные новости