Исследование темных веков: лунные радиообсерватории для изучения ранней Вселенной

В ближайшие годы Луна станет оживленным центром космических программ, а космические агентства по всему миру планируют различные миссии. Миссия НАСА «Артемида III», запланированная на 2025 год, направлена ​​на высадку первой женщины и первого цветного человека на поверхность Луны со времен эпохи Аполлона. За этим последуют миссии астронавтов из Европы, Канады, Японии и других национальностей в соответствии с Соглашением Артемиды. Китай, Россия и Индия также планируют отправить своих собственных астронавтов, известных как тайконавты, космонавты и вьоманавты соответственно, для исследовательских и исследовательских целей.

Одним из ключевых преимуществ наличия объектов на Луне является возможность проводить научные исследования, которые невозможны на Земле. Сюда входит радиоастрономия, которую можно проводить на обратной стороне Луны, свободной от земных помех. В следующем году планируется запустить проект-первопроходец под названием «Ночь экспериментов по электромагнетизму поверхности Луны» (LuSEE-Night) с целью прослушивания космоса в течение 18 месяцев.

Один из самых интригующих периодов космической эволюции — «Тёмные века» Вселенной, начавшиеся примерно через 380,000 XNUMX лет после Большого взрыва. За это время Вселенную заполнил нейтральный водород, что в конечном итоге привело к образованию первых звезд и галактик. Изучая этот период, астрономы надеются проследить эволюцию космических структур с самого начала. Однако единственными источниками света того времени являются космический микроволновый фон (CMB) и фотоны, испускаемые нейтральным водородом, но эти сигналы сложно обнаружить с Земли из-за атмосферных помех.

Луна предоставляет уникальную возможность преодолеть эти проблемы. Обратная сторона Луны защищена от радиоволн Земли, создавая «радиотихую» среду, подходящую для чувствительных радиоантенн. Кроме того, лунные радиообсерватории могли бы собирать данные во время лунных ночей, когда помехи от Солнца отсутствуют. В связи с предстоящими миссиями на Луну было выдвинуто множество предложений по строительству лунных радиообсерваторий.

Проект LuSEE-Night, совместный проект НАСА и Министерства энергетики, направлен на запуск эксперимента на Луне к 2025 году. В эксперименте будет использоваться антенна, созданная командой лаборатории Беркли, для прослушивания радиоволн из Темных веков. Экстремальные условия на Луне, включая колебания температуры и отсутствие прямой связи с Землей, создают серьезные проблемы для проекта. Однако преодоление этих проблем откроет новые возможности для изучения ранней Вселенной.

источники:

– Исходная статья

– Определения:

– Миссия «Артемида III»: миссия НАСА по высадке астронавтов, в том числе первой женщины и первого цветного человека, на поверхность Луны.

– Соглашения Артемиды: соглашения между несколькими космическими агентствами о сотрудничестве в лунных миссиях.

– Тайконавты: космонавты китайской космической программы.

– Космонавты: космонавты российской космической программы.

– Вьоманавты: астронавты из космической программы Индии.

– Ночной эксперимент по электромагнетизму поверхности Луны (LuSEE-Night): проект Pathfinder по изучению радиоволн из темных веков на Луне.

– Темные века: период космической эволюции, когда Вселенная была заполнена нейтральным водородом.

– Эпоха реионизации: период, когда нейтральный водород постепенно ионизовался первыми звездами и галактиками.

– Линия 21 см: спектральная линия, созданная изменением энергетического состояния нейтрального водорода, используемая для изучения Темных веков.

– Изображение: снимок космологического компьютерного моделирования Illustris, показывающий массивное скопление галактик вместе с темной материей и газовыми облаками. (Фото: Illustris Collaboration)