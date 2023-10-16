Первая в мире запись столкновения экзопланеты, непреднамеренно сделанная астрономом-любителем

Случайное открытие астронома-любителя в социальных сетях привело к первой в мире записи столкновения экзопланеты и его последствий. Астрономы в Европе, которые изначально не знали о столкновении, теперь могут использовать это неожиданное наблюдение для продвижения исследований экзопланет и получения информации о Солнечной системе, где находятся две злополучные массы, расположенные примерно в 1,800 световых годах от Земли.

История начинается с, казалось бы, обычной звезды, известной как 2MASS J08152329-3859234, которую с тех пор переименовали в ASASSN-21qj из-за ее вновь обретенного значения. Исследовательские группы Бристольского университета и Лейденского университета изучали данные оптической и инфракрасной фотометрии звезды, когда решили поделиться некоторыми данными в социальных сетях. Именно во время этого процесса обмена информацией зоркий астроном-любитель заметил необычное инфракрасное увеличение яркости кривой блеска звезды и довел его до сведения исследователей, тем самым положив начало двухлетнему исследованию.

Исследовательская статья, опубликованная в журнале Nature, дает объяснение нетипичному всплеску светимости звезды. Данные, собранные с помощью сети глобальных телескопов обсерватории Лас-Кумбрес (LCOGT) в Калифорнии и широкоугольного инфракрасного исследовательского центра НАСА (WISE), показали, что две экзопланеты на орбите ASASSN-21qj столкнулись. Эти экзопланеты, называемые «суперземлями или мини-нептунами», были достаточно большими, чтобы образовать горячий, сильно расширенный остаток. Из-за близости столкновения к ASASSN-21qj инфракрасное излучение остатка сделало звезду ярче.

После столкновения астрономы наблюдали последующее явление затемнения. Это затемнение было результатом столкновения обломков, образовавших большое облако, которое прошло перед ASASSN-21qj. Продолжительность затмения, которое длилось около 900 дней, указывает на то, что облако обломков имеет орбиту как минимум такой длины. Команда планирует продолжить изучение облака, хотя возможность столкновения с другими обломками может привести к внезапному или постепенному рассеиванию.

Это неожиданное открытие может привести к дальнейшим открытиям в будущем. Изучение последствий столкновения экзопланет может дать ценную информацию о формировании небесных тел, включая нашу собственную Луну, которое, как полагают, является результатом столкновения Земли с крупным объектом. Случайная запись этого столкновения экзопланет открывает новые возможности для понимания Вселенной и ее интригующих явлений.

источники:

Природа – Статья: «Последствия столкновения экзопланет: облака обломков и пылевые кольца вокруг ASASSN-21qj»

Бристольский университет – Пресс-релиз: «Астроном-любитель сделал важное открытие»

LCOGT - Глобальная сеть телескопов обсерватории Лас-Кумбрес

НАСА - Исследователь инфракрасных исследований широкого поля (WISE)