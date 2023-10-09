Астронавты НАСА собираются совершить выход в открытый космос на Международной космической станции

Астронавт НАСА Лорал О'Хара вместе с астронавтом ЕКА Андреасом Могенсеном и астронавтом НАСА Жасмин Могбели готовятся к своим первым в истории выходам в открытый космос за пределами Международной космической станции. Два предстоящих выхода в открытый космос запланированы на четверг, 12 октября, и пятницу, 20 октября.

В первом выходе в открытый космос, который начнется в 10 утра, О'Хара и Могенсен выйдут из шлюзовой камеры станции «Квест», чтобы собрать образцы снаружи орбитального комплекса для дальнейшего анализа. Они также заменят камеру высокого разрешения на левой ферме станции и проведут профилактические работы для подготовки к будущим выходам в открытый космос. Освещение мероприятия по телевидению НАСА начнется в 8:30 утра 12 октября.

О'Хара будет обозначена как член экипажа 1 для выхода в открытый космос (EVA), и ее будет легко узнать по красным полосам на ее скафандре, а Могенсен будет выполнять функции члена экипажа 2 для выхода в открытый космос в скафандре без опознавательных знаков. Для обоих астронавтов это будет первый выход в открытый космос.

20 октября к О'Харе присоединится Могбели, чтобы снять неисправный электронный блок, известный как радиочастотная группа, из антенны связи на ферме правого борта станции. Они также заменят один из двенадцати узлов подшипников поворотного механизма на поворотном шарнире Solar Alpha поворотной фермы по левому борту. Эти подшипники необходимы для правильного вращения солнечных батарей станции и отслеживания движения Солнца по орбите Земли. Могбели будет членом первого экипажа выхода в открытый космос во время этого выхода в открытый космос.

Выходы в открытый космос не только внесут вклад в текущие научные исследования, но и помогут обеспечить правильное функционирование и техническое обслуживание станции. Участие этих людей, впервые вышедших в открытый космос, подчеркивает их важную роль в освоении космоса.

Источники: НАСА.