Ученые открыли метод создания дорог на Луне с использованием расплавленного лунного грунта

Недавно исследователи совершили прорыв в освоении Луны, открыв способ создания на Луне пригодных для движения поверхностей. Одной из самых больших проблем, с которыми пришлось столкнуться в эпоху Аполлона, было засорение оборудования и эрозия скафандров, вызванная лунной пылью. Теперь ученые нашли способ расплавить лунный грунт и создать дороги и посадочные площадки.

Лунная пыль, также известная как лунная почва, представляет собой мелкое порошкообразное вещество, покрывающее поверхность Луны. Он образуется, когда метеороиды падают на Луну, придавая ему текстуру, похожую на тальк. В проекте ЕКА ученые использовали углекислый лазер мощностью 12 киловатт для нагрева порошка, содержащего пироксен, оливин и плагиоклаз, который служил заменителем лунной пыли. В результате получилась уплотненная черная стеклянная поверхность с прочностью на сжатие, сравнимой с прочностью бетонной плиты.

Идея плавления песка для строительства дорог на Земле была предложена в 1993 году, и этот лунный проект является продолжением этой концепции. Исследователи полагают, что лунный солнечный свет мог бы служить заменой лазеру, выступая источником света в эксперименте. Концентрируя лунный солнечный свет с помощью линзы Френеля, можно добиться эквивалентного плавления на поверхности Луны.

Хотя существует риск растрескивания, если охлажденную трассу повторно нагреть, исследователи предполагают, что лунные дороги и другие конструкции могут состоять из нескольких слоев. Это будет зависеть от нагрузки и сил, действующих на поверхность. По оценкам команды, можно будет построить посадочную площадку толщиной два сантиметра и площадью 100 квадратных метров примерно за 115 дней.

Проект, известный как PAVER Project, был реализован группой ученых из Института исследований и испытаний материалов BAM, Университета Аалена, группы LIQUIFER Systems, Технологического университета Клаусталь и Института физики материалов в космосе Немецкой аэрокосмической промышленности. Центр. Исследование было поддержано элементом Discovery основной деятельности ЕКА через Инновационную платформу открытого пространства (OSIP).

Этот прорыв в строительстве дорог на Луне открывает новые возможности для будущих исследований Луны и создания на ее поверхности мест обитания человека.

источники:

– «Ученые впервые разработали метод создания дорог на Луне путем плавления лунной пыли» – Earth.com

– «Прокладывая дорогу в будущее» – Европейское космическое агентство (ЕКА)