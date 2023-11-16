Новая статья: Удивительное зрелище в небе: астронавты случайно выпустили на орбиту набор инструментов

Во время недавнего выхода в открытый космос за пределами Международной космической станции (МКС) пара астронавтов непреднамеренно устроила завораживающее зрелище, случайно выпустив набор инструментов, который теперь бесцельно плывет по низкой околоземной орбите. То, что когда-то было неприметной сумкой для экипажа, теперь стало видимым объектом, который можно наблюдать с земли всего лишь в бинокль.

Во время обслуживания солнечных батарей станции и подготовки блока электроники к снятию астронавты НАСА Жасмин Могбели и Лорал О'Хара столкнулись с несчастным случаем: Могбели случайно уронил сумку с замком для экипажа. На кадрах, которыми поделилась бывшая астронавтка Европейского космического агентства (ЕКА) доктор Меганн Кристиан, видно, как сумка сразу же падает с Могбели, начиная свое непредсказуемое путешествие по небу.

Хотя траектория сумки была оценена центром управления полетами НАСА, риск ее столкновения с МКС был признан низким. Оба астронавта остались в безопасности, успешно выполнив свои задачи. Тем не менее, непредвиденные последствия инцидента являются дорогостоящими, поскольку стоимость замены сумки для экипажа оценивается примерно в 17,000 XNUMX долларов. Эти расходы возникают из-за проблем, связанных с отправкой инструментов на МКС.

Интересно, что местонахождение набора инструментов теперь могут отслеживать люди, владеющие биноклем и использующие инструмент НАСА «Найди станцию». Расположенная примерно на две-четыре минуты впереди МКС, сумка в каталоге искусственных объектов на орбите Космических сил США имеет обозначение 58229/1998–067WC, что подтвердил известный астроном Джонатан Макдауэлл.

Однако это событие не является беспрецедентным. В 2008 году астронавт НАСА Хайдемари Стефанишин-Пайпер случайно выпустила сумку для экипажа во время технического выхода в открытый космос, что напоминало аналогичный инцидент, произошедший несколько лет назад с астронавтами Шейном Кимбро и Пегги Уитсон, которые нащупали сумку с важным тканевым щитом от мусора. Хотя эти объекты и пополняют постоянно расширяющуюся коллекцию космического мусора, они не представляют существенной угрозы. Фактически, ожидается, что набор инструментов, представленный в этом месяце, сгорит при повторном входе в атмосферу Земли, когда она достигнет высоты примерно 70 миль.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что стало причиной того, что набор инструментов пролетел по низкой околоземной орбите?

Ответ: Набор инструментов случайно уронили астронавты НАСА Жасмин Могбели и Лорал О'Хара во время выхода в открытый космос за пределами Международной космической станции.

Вопрос: Можно ли увидеть набор инструментов с земли?

О: Да, инструментарий виден с земли в бинокль.

Вопрос: Сколько будет стоить замена сумки с замком экипажа?

О: Ориентировочная стоимость замены сумки с замком экипажа составляет около 17,000 XNUMX долларов США.

Вопрос: Опасен ли этот набор инструментов?

Ответ: Инструментарий, как и другие объекты, выпущенные космонавтами в космос, не представляет какой-либо существенной опасности. Ожидается, что он сгорит при возвращении в атмосферу Земли.