Астронавты НАСА и ЕКА проведут выходы в открытый космос для исследований и модернизации Международной космической станции

НАСА и Европейское космическое агентство (ЕКА) объявили, что два астронавта НАСА, Лорал О'Хара и Жасмин Могбели, вместе с астронавтом ЕКА Андреасом Могенсеном, будут осуществлять деятельность в открытом космосе или выходы в открытый космос за пределами Международной космической станции (МКС), чтобы проводить исследования и выполнять различные обновления систем.

Во время своего первого выхода в открытый космос 12 октября О'Хара и Могенсен будут исследовать потенциальное существование микроорганизмов на внешней стороне МКС. Они соберут образцы микробов из определенных мест на Станции и проанализируют их, чтобы определить типы микробов, которые могут выжить в суровых условиях космоса. Это исследование направлено на уменьшение загрязнения человека во время будущих миссий на Луну и Марс. Наряду с этим они также заменят камеру высокого разрешения и проведут техническое обслуживание при подготовке к будущим выходам в открытый космос.

Во втором выходе в открытый космос, запланированном на 20 октября, примут участие О'Хара и Могбели. Они проведут работы по техническому обслуживанию за пределами станции, включая демонтаж неисправного оборудования радиосвязи и установку новых компонентов солнечных батарей.

На протяжении обоих выходов в открытый космос астронавты будут надежно привязаны к станции в целях безопасности. Руководство будет обеспечивать астронавт НАСА Джонатан Ён Ким из центра управления полетом. О'Хара и Могбели будут одеты в разные скафандры: О'Хара - в костюме с красными полосками, а Могенсен - в костюме без опознавательных знаков.

Эти выходы в открытый космос стали первым опытом для О'Хары, Могбели и Могенсена. Мероприятия будут транслироваться в прямом эфире на веб-сайте НАСА, телевидении НАСА и в приложении НАСА.

источники:

– Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА)

– Европейское космическое агентство (ЕКА)