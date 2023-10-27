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Астронавты тестируют революционную лунную камеру перед лунной миссией 2025 года

ByРоберт Эндрю

27 октября, 2023
Астронавты тестируют революционную лунную камеру перед лунной миссией 2025 года

НАСА готовится к реализации амбициозного плана по высадке астронавтов на Луну в 2025 году, что ознаменует первое присутствие человека на поверхности Луны за более чем пять десятилетий. В рамках подготовки астронавты в настоящее время тестируют революционную «лунную камеру», которая должна совершить революцию в освоении Луны.

Ручная универсальная лунная камера (HULC), разработанная Европейским космическим агентством (ЕКА) в сотрудничестве с НАСА, обеспечивает качество изображения, намного превосходящее камеры, используемые во время миссий Аполлона. Созданный на основе современных объективов и профессиональных беззеркальных камер, HULC может снимать как изображения, так и видео высокого разрешения.

Учитывая экстремальные температуры и опасную лунную пыль, HULC был заключен в защитный тканевый корпус. На корпусе имеются специально разработанные кнопки, которые позволяют космонавтам управлять камерой в космических перчатках, обеспечивая их безопасность.

В команду испытателей входит французский астронавт Тома Песке, известный своими невероятными фотографиями Земли, сделанными с Международной космической станции (МКС). Вместе с кандидатом в астронавты НАСА Джессикой Уиттнер и Такуя Ониши из Японского космического агентства Песке тщательно опробовал камеру на лунных пейзажах Лансароте, Испания. В ходе испытаний моделировались сложные условия, с которыми камера столкнется на Луне, включая как дневной свет, так и темные вулканические пещеры.

Удобство использования камеры является главным приоритетом для команды НАСА. Джереми Майерс, руководитель НАСА по созданию камеры HULC, подчеркнул важность интуитивно понятного и простого в использовании дизайна, который не будет обременять астронавтов. Камера — лишь один из многих инструментов, которые астронавты будут использовать во время своих лунных миссий.

Качество изображения камеры тщательно оценивается под наблюдением команды ведущих ученых-планетологов. Ученые гарантируют, что камера будет создавать фотографии с соответствующим разрешением, глубиной резкости и экспозицией, предоставляя ценную научную информацию.

Пока камера проходит дальнейшее тестирование и совершенствуется, команда с нетерпением ждет возможности использовать ее в лунной миссии. Дополнительные защитные чехлы и конструкции будут изучены перед установкой камеры на космическую станцию.

FAQ

Каково назначение лунной камеры?

Лунная камера предназначена для съемки изображений и видео высокого разрешения во время предстоящих лунных миссий в 2025 году. Она предоставит астронавтам революционный инструмент для документирования своих приключений на лунной поверхности.

Кто разработал лунную камеру?

Лунная камера, известная как Ручная универсальная лунная камера (HULC), была разработана в результате сотрудничества Европейского космического агентства (ЕКА) и НАСА.

С какими проблемами сталкивается лунная камера?

Лунная камера должна выдерживать экстремальные температуры космоса и опасную лунную пыль. Он помещен в защитный тканевый корпус и оснащен специально разработанными кнопками, позволяющими работать в космических перчатках.

Кто такие испытатели лунной камеры?

В состав группы испытаний входят французский астронавт Томас Песке, кандидат в астронавты НАСА Джессика Уиттнер и Такуя Ониши из Японского космического агентства. Они отвечают за оценку работы камеры в условиях, подобных лунным.

На что направлена ​​разработка камеры?

Разработка камеры ориентирована на удобство использования и получение высококачественных изображений. НАСА стремится создать интуитивно понятную камеру, которой будет легко управлять астронавтам, при этом сотрудничая с учеными-планетологами, чтобы гарантировать, что изображения соответствуют научным стандартам.

источники: ESA, НАСА

By Роберт Эндрю