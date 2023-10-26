Новая портативная лунная камера протестирована для полетов на Луну

Совершенно новая камера, разработанная Европейским космическим агентством (ЕКА) и НАСА, прошла успешные испытания на Земле в условиях, подобных лунной. Ручная универсальная лунная камера (HULC), изготовленная из стандартных камер, была испытана в Лансароте, Испания, в рамках программы обучения PANGEA.

В рамках подготовки к предстоящей миссии НАСА «Артемида-3», целью которой является высадка людей на Луну в 2025 году, астронавты международного экипажа смоделировали лунные сценарии, чтобы оценить возможности камеры. Эти сценарии включали дневной свет и темные вулканические пещеры, которые предлагают экстремальные условия, подобные тем, что встречаются на Луне.

Камеры HULC были модифицированы, чтобы противостоять суровым лунным условиям, таким как экстремальные температурные колебания, отсутствие атмосферного давления, радиационные воздействия и абразивная лунная пыль. Камера была оснащена защитным чехлом для защиты от пыли и тепла и оснащена эргономичными кнопками, предназначенными для помощи астронавтам, которые будут носить перчатки и громоздкие скафандры.

Основной целью тестирования был выбор наиболее подходящих объективов и соответствующих настроек. Используя камеру в полевых условиях, команда смогла гарантировать, что фотографии имеют правильное разрешение, глубину резкости и экспозицию, чтобы максимизировать научные результаты.

По сравнению с камерами, использовавшимися во время миссии «Аполлон-11», камера HULC станет первой портативной беззеркальной камерой, используемой в космосе. В отличие от своих предшественников, камера Artemis обеспечит превосходное качество изображения в условиях низкой освещенности и возможность записи видео.

Ожидаются дальнейшие испытания прототипа лунной камеры, а также планируется отправить версию на Международную космическую станцию ​​для дополнительных экспериментов на орбите. Дизайн и интерфейс камеры будут продолжать развиваться, чтобы улучшить ее характеристики для миссии «Артемида-3».

FAQ

Почему камеру тестируют на Земле в условиях, подобных лунным?

Испытание камеры в смоделированных лунных условиях позволяет астронавтам оценить ее возможности и убедиться, что она сможет выдержать экстремальные условия на Луне.

Как камера будет использоваться во время будущих миссий на Луну?

Камера сыграет решающую роль в документировании научных открытий во время будущих лунных миссий. Это позволит астронавтам делать подробные изображения лунного ландшафта и записывать видео, чтобы помочь в их исследованиях.

Какие модификации были внесены в готовые камеры для лунных условий?

Камеры были модифицированы, чтобы выдерживать температурные колебания, отсутствие атмосферного давления, радиационное воздействие и абразивную лунную пыль. Они были оснащены защитным чехлом для защиты от пыли и тепла и имели эргономичные кнопки для удобного использования в перчатках и громоздких скафандрах.

Чем камера HULC отличается от камер, использовавшихся во время миссии «Аполлон-11»?

Камера HULC — первая портативная беззеркальная камера, которую можно использовать в космосе. Он обеспечивает превосходное качество изображения в условиях низкой освещенности и возможность записи видео, чего не хватало камерам эпохи Аполлона.