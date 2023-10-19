Потенциал ряски: идеальное растение для межзвездного роста в космосе

Выращивание растений в космосе имеет решающее значение для будущих космических миссий. Однако проблемы выращивания растений в условиях отсутствия гравитации и ограниченности ресурсов делают это чрезвычайно трудным. Текущая зависимость от поставок в основном обезвоженных продуктов питания для астронавтов обходится дорого и непрактично для длительных миссий.

Чтобы решить эту проблему, исследователи из Австралийского центра передового опыта в области космических растений предполагают, что ряска может быть наиболее практичным растением для выращивания в космосе, особенно для производства белка. Ряска — небольшое растение, растущее на поверхности воды, обычно встречающееся в болотах или прудах. Он может производить на 40% больше белка, чем соевые бобы на той же площади, и его потребляют в некоторых странах, таких как Лаос и Таиланд.

Способность ряски быстро расти в больших количествах делает ее идеальной для межзвездного роста. Его можно выращивать на вертикальных фермах, максимально используя ограниченное пространство. Доцент Дженни Мортимер подчеркивает важность низкопрофильных растений, которые можно складывать на полках для оптимизации использования пространства.

Однако существуют проблемы, связанные с быстрым ростом растений, такие как чрезмерное производство кислорода. Растения для Космического центра также предусматривают другие варианты использования ряски, например, ее потенциальное использование для изготовления контейнеров и переработку в экологически чистых целях.

Одной из проблем, связанных с ряской, является отсутствие у нее вкуса, но ученые работают над добавлением ароматизаторов, чтобы улучшить ее вкусовые качества. Центр «Растения для космоса» стремится генетически модифицировать растения, выращенные в космосе, чтобы максимизировать их практичность и адаптировать их к ограниченным ресурсам, доступным астронавтам.

Еще одним фактором при выращивании растений в космосе является психологическое воздействие еды. Астронавты часто теряют около 20% своего веса из-за снижения аппетита, вызванного скучной обезвоженной пищей, которую обычно едят в космосе. Поэтому очень важно включать в свой рацион ароматные продукты, такие как клубника и яблоки.

По мере продвижения исследований есть надежда, что в космосе будут выращивать самые разнообразные растения, адаптированные для удовлетворения пищевых и психологических потребностей космонавтов. Центр «Растения для космоса» признает, что селекция растений специально для космических условий является относительно новой областью деятельности и открывает перспективы для будущих космических исследований.

Источник: Новости Австралийской радиовещательной корпорации (ABC).