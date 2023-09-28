Астронавт НАСА и российские космонавты вернулись домой после годичной космической миссии

Астронавт НАСА и двое российских космонавтов благополучно вернулись на Землю после более чем года пребывания в космосе. Трио, состоящее из американского астронавта Фрэнка Рубио и российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, приземлилось в отдаленном районе Казахстана в капсуле «Союз». Их первоначальный полет был поврежден космическим мусором, из-за чего им пришлось продлить миссию до 371 дня.

Фрэнк Рубио теперь является рекордсменом по продолжительности космического полета в США, превзойдя предыдущий рекорд, установленный Марком Ванде Хей. Однако мировой рекорд по продолжительности космического полета по-прежнему принадлежит России: его продолжительность 437 дней была установлена ​​в середине 1990-х годов.

Обратный путь был совершен с использованием запасной капсулы «Союза», поскольку исходная капсула была повреждена и потеряла весь теплоноситель. Российские инженеры подозревают, что космический мусор пробил радиатор оригинальной капсулы. Обеспокоенный безопасностью электроники и пассажиров, было принято решение вернуть капсулу пустой.

Замена астронавтов прибыла на Международную космическую станцию ​​почти две недели назад, положив конец их неожиданному приключению. Новый командир космической станции Андреас Могенсен выразил облегчение по поводу их благополучного возвращения.

После приземления в Казахстане космонавты были подняты на вертолете и выразили радость по поводу возвращения на Землю. Фрэнк Рубио, который также является армейским врачом и пилотом вертолета, поделился, что психологический аспект пребывания в космосе в течение столь длительного времени оказался сложнее, чем ожидалось. Несмотря на пропущенные важные семейные вехи, астронавты успешно завершили свою миссию, преодолев 157 миллионов миль и облетев Землю почти 6,000 раз.

источники:

– Астронавт НАСА и двое российских космонавтов возвращаются из космоса спустя 371 день

– Космическая капсула «Союз» с рекордным астронавтом НАСА благополучно вернулась на Землю