Астронавт НАСА и российские космонавты вернулись домой после годичной космической миссии

Астронавт НАСА и двое российских космонавтов благополучно вернулись на Землю после более чем года пребывания в космосе. Трио, состоящее из американского астронавта Фрэнка Рубио и российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, приземлилось в отдаленном районе Казахстана в капсуле «Союз». Их первоначальный полет был поврежден космическим мусором, из-за чего им пришлось продлить миссию до 371 дня.
Фрэнк Рубио теперь является рекордсменом по продолжительности космического полета в США, превзойдя предыдущий рекорд, установленный Марком Ванде Хей. Однако мировой рекорд по продолжительности космического полета по-прежнему принадлежит России: его продолжительность 437 дней была установлена в середине 1990-х годов.
Обратный путь был совершен с использованием запасной капсулы «Союза», поскольку исходная капсула была повреждена и потеряла весь теплоноситель. Российские инженеры подозревают, что космический мусор пробил радиатор оригинальной капсулы. Обеспокоенный безопасностью электроники и пассажиров, было принято решение вернуть капсулу пустой.
Замена астронавтов прибыла на Международную космическую станцию почти две недели назад, положив конец их неожиданному приключению. Новый командир космической станции Андреас Могенсен выразил облегчение по поводу их благополучного возвращения.
После приземления в Казахстане космонавты были подняты на вертолете и выразили радость по поводу возвращения на Землю. Фрэнк Рубио, который также является армейским врачом и пилотом вертолета, поделился, что психологический аспект пребывания в космосе в течение столь длительного времени оказался сложнее, чем ожидалось. Несмотря на пропущенные важные семейные вехи, астронавты успешно завершили свою миссию, преодолев 157 миллионов миль и облетев Землю почти 6,000 раз.
источники:
– Астронавт НАСА и двое российских космонавтов возвращаются из космоса спустя 371 день
– Космическая капсула «Союз» с рекордным астронавтом НАСА благополучно вернулась на Землю