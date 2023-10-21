Экипаж 70-й экспедиции готовится к выходу в открытый космос на Международной космической станции

Экипаж 70-й экспедиции Международной космической станции (МКС) готовится к серии выходов в открытый космос, а также готовится к будущим частным миссиям. Астронавты Лорал О'Хара и Жасмин Могбели провели время, расставляя инструменты и проверяя оборудование, готовясь к предстоящему выходу в открытый космос 30 октября. Во время выхода в открытый космос они снимут электронное оборудование и заменят оборудование солнечных батарей в орбитальной лаборатории.

Тем временем астронавт Сатоши Фурукава из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) изучал маневры управления роботизированной рукой Canadarm2, которая будет использоваться во время технического выхода в открытый космос. Он также упаковал космический грузовой корабль Cygnus мусором и выброшенным оборудованием и подготовил груз к погрузке в предстоящую грузовую миссию SpaceX Dragon, запуск которой запланирован на 5 ноября.

Командир Андреас Могенсен из Европейского космического агентства (ЕКА) протестировал специализированную камеру, которая может снимать изображения со скоростью 100,000 XNUMX кадров в секунду. Он использовал камеру для фотографирования гроз и их электрической активности, что способствовало изучению атмосферы и будущим космическим приложениям.

Помимо подготовки к выходу в открытый космос, космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб весь день готовились к выходу в открытый космос, запланированному на 25 октября. Они отрабатывали задачи выхода в открытый космос, которые им предстоит выполнить в шлюзовой камере "Поиск" в скафандрах "Орлан".

Международная космическая станция (МКС) — совместный проект пяти космических агентств: НАСА (США), Роскосмоса (Россия), JAXA (Япония), ЕКА (Европа) и CSA (Канада). Он служит исследовательской лабораторией и космодромом для международного сотрудничества в освоении космоса. НАСА, созданное в 1958 году, проводит исследования, разрабатывает технологии и запускает миссии по исследованию Земли, Солнечной системы и Вселенной. JAXA отвечает за исследования, разработку технологий и запуск спутников, а ЕКА координирует космическую деятельность Европы, проектируя, создавая и запуская космические корабли и спутники для научных исследований и наблюдения за Землей.

источники:

– Международная космическая станция (МКС): НАСА.

– НАСА: НАСА

– ДЖАКСА: ДЖАКСА

– SpaceX: SpaceX

– Европейское космическое агентство (ЕКА): ЕКА

– Роскосмос: Роскосмос