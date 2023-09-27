Астронавт НАСА возвращается на Землю после рекордных 371 дня в космосе

Астронавт НАСА Фрэнк Рубио благополучно вернулся на Землю, проведя в космосе рекордные 371 день. Рубио вместе с космонавтами Роскосмоса Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным приземлился к юго-востоку от Джезказгана, Казахстан, с помощью парашюта. После медицинского осмотра после приземления экипаж вернется в Караганду, прежде чем Рубио сядет на самолет НАСА обратно в Хьюстон, где он воссоединится со своей семьей.

Длительное пребывание Рубио в космосе было неожиданным, поскольку технические трудности привели к утечке охлаждающей жидкости в корабле «Союз». Чтобы обеспечить безопасность экипажа, на космическую станцию ​​пришлось отправить другой космический корабль, что привело к задержке возвращения Рубио. Пробыв в космосе в общей сложности 371 день, Рубио побил предыдущий рекорд Марка Ванде Хея в 355 дней.

Эта расширенная миссия является не просто важной вехой, но и вносит значительный вклад в наше понимание долгосрочных космических миссий. Билл Нельсон, администратор НАСА, заявил, что вклад Рубио дает ценную информацию, поскольку агентство планирует будущие исследовательские миссии на Луну в рамках программы «Артемида» и далее на Марс.

Во время своего пребывания на борту Международной космической станции Рубио проводил различные научные исследования. Его исследования включали изучение адаптации бактерий к космическим полетам и влияния физических упражнений на физиологию человека во время длительных полетов. Миссия также позволила исследователям наблюдать влияние длительного космического полета на организм человека.

За время своего пребывания Рубио совершил около 6,000 витков вокруг Земли и преодолел более 157 миллионов миль, что эквивалентно примерно 328 полетам на Луну и обратно. Эта рекордная миссия представляет собой значительное достижение для НАСА и еще раз подтверждает приверженность агентства исследованиям и открытиям в космическом пространстве.

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