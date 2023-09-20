Американский астронавт Фрэнк Рубио собирается вернуться домой после рекордного космического полета

Фрэнк Рубио, американский астронавт, собирается вернуться на Землю после завершения самого длительного одиночного космического полета американца. Он побил предыдущий рекорд самого продолжительного непрерывного космического полета американца 11 сентября и в четверг завершит полный год в космосе. Рубио выразил надежду на воссоединение со своей семьей, наслаждение свежей едой и тишину по прибытии.

Первоначально полет Рубио был запланирован на шесть месяцев, но планы изменились из-за утечки охлаждающей жидкости, обнаруженной в космическом корабле «Союз». Это привело к задержке и продлило его пребывание на Международной космической станции до года. Рубио признал, что год вдали от близких нанес психологический урон, подчеркнув, как важно оставаться морально сильным в «неумолимой среде» космической станции.

Во время своего пребывания в космосе Рубио работал над различными научными проектами, в том числе изучал, как бактерии адаптируются к космическому полету и как физические упражнения влияют на людей во время длительных миссий. Один из его любимых проектов заключался в изучении роста и развития томата, что могло бы дать представление о выращивании сельскохозяйственных культур в большем масштабе в космосе.

Рубио также рассказал о духе товарищества на борту космической станции и поддержке вновь прибывших. Он выразил благодарность за помощь, оказанную его товарищами по команде в изучении важнейших задач в уникальной среде космоса.

Прежде чем стать астронавтом, Рубио служил в армии США и посещал медицинскую школу. Он выразил одновременно волнение и неуверенность по поводу своего возвращения на Землю, поскольку его телу потребуется время, чтобы приспособиться к воздействию гравитации после длительного периода в невесомости.

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