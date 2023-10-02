Астронавт Саманта Кристофоретти показывает, как пить кофе в космосе

На видео, опубликованном Европейским космическим агентством (ЕКА), астронавт Саманта Кристофоретти демонстрирует, как пьют кофе на борту Международной космической станции (МКС). На праздновании Международного дня кофе 1 октября Кристофоретти демонстрирует уникальный процесс употребления кофе в космосе.

Видео начинается с того, что Кристофоретти пытается выпить кофе из обычной чашки, но он не выливается из-за отсутствия гравитации. Затем она достает специально разработанную чашку, известную как «космическая чашка». Кристофоретти наливает кофе в космическую чашку и успешно его выпивает.

Специально разработанная космическая чашка является частью исследования Capillary Beverage, проводимого НАСА. Эти микрогравитационные чашки собирают данные о пассивном движении сложных жидкостей и помогают инженерам понять физику капиллярных жидкостей. Уникальная конструкция чашки использует поверхностное натяжение, условия смачивания и специальную геометрию для подачи жидкости к краю чашки.

Видео, опубликованное 1 октября, собрало почти 240,000 1,900 просмотров и более XNUMX лайков. Зрители прокомментировали захватывающую демонстрацию, а один из пользователей Instagram выразил желание выпить кофе поздно вечером после просмотра видео.

источники:

– Европейское космическое агентство (ЕКА)

- НАСА

В целом, видео предлагает интригующее представление о проблемах, с которыми астронавты сталкиваются при ежедневном употреблении напитков в космосе, и освещает инновационные решения, разработанные для преодоления этих препятствий.