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Наука

Фрэнк Рубио установил новый рекорд по продолжительности космического полета американца

ByГабриэль Бота

сентябрь 27, 2023
Фрэнк Рубио установил новый рекорд по продолжительности космического полета американца

Армейский врач и астронавт НАСА Фрэнк Рубио стал американцем, проведшим в космосе дольше всех дней подряд. Первоначально планировалось, что миссия Рубио на Международную космическую станцию ​​продлится шесть месяцев, но была продлена до 371 дня из-за утечки охлаждающей жидкости в возвращающемся корабле. Рубио и его российские спутники Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин приземлились в Казахстане 21 сентября 2022 года, ознаменовав завершение своей исторической миссии.

Увеличенная продолжительность пребывания Рубио в космосе позволила ему превзойти предыдущий американский рекорд, установленный Марком Ванде Хеем, который провел в космосе 355 дней. Достижение Рубио также превзошло общий мировой рекорд по количеству дней подряд, проведенных в космосе, установленный российским космонавтом Валерием Поляковым (437 дней).

До прихода в НАСА Рубио работал армейским врачом и пилотом вертолета. Во время своего пребывания на Международной космической станции Рубио проводил различные научные эксперименты и участвовал в трёх выходах в открытый космос. Его исследования были сосредоточены на изучении того, как бактерии адаптируются к космическому полету, и на изучении методов упражнений для поддержания физического здоровья в космосе.

Рубио выразил благодарность за возможность сотрудничать с разнообразной группой астронавтов во время его миссии, заявив, что они занимают особое место в его сердце. По возвращении на Землю Рубио и его товарищи будут перевезены в Хьюстон, штат Техас, где Рубио проживает со своей семьей.

Рекордная миссия Рубио подчеркивает приверженность астронавтов продвижению научных знаний и исследованиям за пределами Земли.

Источники: Associated Press, Astronomy.com.

By Габриэль Бота

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