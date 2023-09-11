Астронавт Фрэнк Рубио установил новый рекорд самой продолжительной космической миссии американского астронавта. Он находился на низкой околоземной орбите более 355 дней, превзойдя предыдущий рекорд астронавта НАСА в отставке Марка Ванде Хея. Рубио в настоящее время находится на Международной космической станции и, как ожидается, через несколько недель достигнет еще одной вехи, проведя на орбите не менее 371 дня, став первым американцем, проведшим более календарного года в условиях микрогравитации.

Миссия Рубио изначально не ставила целью побить рекорды. Изначально он и его товарищи по команде планировали провести шестимесячную миссию, но утечка охлаждающей жидкости в их космическом корабле вынудила их продлить свое пребывание. Возвращение космического корабля домой было сочтено небезопасным, поэтому дату возвращения Рубио перенесли на сентябрь. Запасной космический корабль будет запущен с новым экипажем, что позволит Рубио вернуться на Землю.

В ознаменование своего достижения Рубио записал разговор с Ванде Хей, который будет транслироваться НАСА. Агентство высоко оценило преданность Рубио и признало его роль в прокладке пути для будущих поколений астронавтов.

Хотя 371-дневное пребывание Рубио не побьет мировой рекорд самой продолжительной космической миссии, оно является важной вехой. Рекорд в настоящее время принадлежит российскому космонавту Валерию Полякову, который провел на орбите российской космической станции "Мир" 437 дней подряд. Однако достижение Рубио — это еще один шаг вперед для американских астронавтов.

Рекорд США по количеству дней подряд в космосе ранее принадлежал Ванде Хею, чья миссия была продлена для размещения дополнительных членов экипажа. Рекорд по наибольшему количеству дней в космосе принадлежит российскому космонавту Геннадию Падалке, а рекорд по наибольшему количеству дней в космосе принадлежит американскому астронавту Пегги Уитсон.

Путешествие Рубио на космическую станцию ​​было частью соглашения об обмене экипажем между НАСА и Роскосмосом. Несмотря на геополитическую напряженность, партнерство между Соединенными Штатами и Россией остается жизненно важным для продолжения освоения космоса.

источники:

– Статья CNN: [добавить URL]

– Заявление НАСА: [добавить URL]