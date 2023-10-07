Два члена экипажа экспедиции 70 готовятся к выходу в открытый космос для сбора образцов микробов

Бортинженер НАСА Лорал О'Хара и командир космической станции Андреас Могенсен из Европейского космического агентства (ЕКА) готовятся к выходу в открытый космос 12 октября. Основная цель этой экскурсии - сбор образцов микробов снаружи Международной космической станции. (ИСС). Эти образцы дадут ценную информацию о типах микробов, которые могут выжить в космическом вакууме.

Во время шестичасового выхода в открытый космос О'Хара и Могенсен тщательно соберут образцы, которые будут обработаны учеными на Земле. Анализируя эти микробы, исследователи надеются лучше понять устойчивость и адаптируемость этих крошечных организмов в экстремальных условиях.

Кроме того, на 20 октября запланирован второй выход в открытый космос, в котором О'Хара выйдет вместе с астронавтом НАСА Жасмин Могбели. На этот раз основное внимание будет уделено обслуживанию основного оборудования космической станции. Дуэт проведет около шести с половиной часов в космическом вакууме, удаляя и заменяя неисправное оборудование радиосвязи и устанавливая новое оборудование для солнечных батарей.

Чтобы подготовиться к выходам в открытый космос, астронавты находились в тесном контакте со специалистами на земле. В пятницу они рассмотрели процедуры предстоящего выхода в открытый космос и ознакомились с робототехническими работами, необходимыми для экспедиции по отбору проб микробов.

Эти выходы в открытый космос представляют собой важный вклад в наше понимание космической среды и потенциала микробного выживания и адаптации. Собранные данные не только принесут пользу будущим космическим миссиям, но и пополнят наши знания о том, как жизнь может процветать в экстремальных условиях.

источники:

– Аккаунт астронавтов НАСА в Твиттере (@NASA_Astronauts)

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