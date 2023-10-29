Новый графический роман вдохновляет новое поколение исследователей космоса

НАСА производит фурор в сфере рассказывания историй своим инновационным подходом к вдохновению будущих исследователей космоса. Недавно выпущенная часть серии цифровых графических романов НАСА «Первая женщина» под названием «Первая женщина: расширение нашей Вселенной» знакомит читателей с вымышленной астронавткой Кэлли Родригес, отправляющейся в свою миссию по исследованию космического пространства. Эта серия графических романов призвана увлечь аудиторию, демонстрируя проблемы, с которыми сталкиваются астронавты в своем стремлении установить телескоп нового поколения на обратной стороне Луны.

«Разнообразие лежит в основе миссий НАСА и является причиной того, что мы продолжаем расширять границы возможного. «Первая женщина» воплощает богатую историю бесчисленных женщин, которые преодолели барьеры и продолжают вести НАСА к звездам», — подчеркнул администратор НАСА Билл Нельсон. Через историю Кэлли Родригес графический роман подчеркивает приверженность НАСА инклюзивности, гарантируя, что поколение Артемиды – следующее поколение исследователей – будет чувствовать себя представленным в своих миссиях.

Первая часть серии «Первая женщина» под названием «От мечты к реальности» знакомит читателей с Кэлли и ее верным роботом RT, которые преодолевают трудности исследования Луны. Недавно выпущенный второй выпуск дает читателям более глубокое погружение в сложную миссию экипажа и его личный опыт, еще больше обогащая интерактивный, многоязычный контент в области науки, технологий, инженерии и математики (STEM), доступный на цифровых платформах НАСА.

Представляя персонажей из недостаточно представленных сообществ, таких как Кэлли Родригес, НАСА стремится способствовать разнообразию и вдохновлять инновационные идеи из нетрадиционных источников для обеспечения устойчивого исследования Луны. Прасун Десаи, исполняющий обязанности заместителя администратора Управления космических технологий в штаб-квартире НАСА, подчеркнул важность наличия разнообразной базы фанатов, видящих себя в амбициозных миссиях НАСА.

Чтобы погрузиться в захватывающий мир «Первая женщина: расширение нашей Вселенной», посетите обновленный веб-сайт «Первая женщина», который теперь включает испаноязычную версию, или загрузите обновленное приложение НАСА «Первая женщина» для Android и iOS. Приготовьтесь отправиться на передовую линию освоения космоса, где преодолеваются препятствия, совершаются научные открытия и зажигаются стремления. Будущее освоения космоса находится в руках следующего поколения, и серия графических романов «Первая женщина» играет важную роль, вдохновляя и прокладывая путь для этих будущих исследователей.

FAQ

1. О чем «Первая женщина: Расширение нашей Вселенной»?

«Первая женщина: Расширение нашей Вселенной» — вторая часть серии цифровых графических романов НАСА «Первая женщина». В нем рассказывается о путешествии вымышленного астронавта Кэлли Родригес, когда она и ее разнообразные товарищи по команде стремятся преодолеть препятствия и установить телескоп нового поколения на обратной стороне Луны.

2. Почему разнообразие важно в миссиях НАСА?

Разнообразие имеет важное значение в миссиях НАСА, поскольку оно позволяет генерировать инновационные идеи из нетрадиционных источников. НАСА стремится обеспечить, чтобы каждый член поколения Артемиды, следующего поколения исследователей, чувствовал себя представленным в своих миссиях.

3. Как я могу получить доступ к серии графических романов «Первая женщина»?

Вы можете прочитать «Первая женщина: расширение нашей Вселенной» и предыдущую часть «Мечта в реальность» на обновленном веб-сайте «Первая женщина». Веб-сайт также предлагает вариант на испанском языке. Альтернативно вы можете скачать приложение «Первая женщина» на Android и iOS.