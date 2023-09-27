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Астронавт НАСА и российские космонавты вернулись на Землю после длительного пребывания в космосе

ByВики Ставропулу

сентябрь 27, 2023
Астронавт НАСА и российские космонавты вернулись на Землю после длительного пребывания в космосе

Трое космических путешественников, в том числе американский астронавт НАСА и двое российских космонавтов, благополучно вернулись на Землю после годичного пребывания в космосе. Это стало рекордным достижением американского астронавта Фрэнка Рубио, установившего рекорд самого продолжительного космического полета США.

Трио приземлилось в отдаленном районе Казахстана, спустившись в капсуле «Союз», которая была доставлена ​​в качестве замены после того, как их первоначальный корабль был поврежден и потерял всю охлаждающую жидкость из-за космического мусора во время стыковки с Международной космической станцией. Вместо запланированной 180-дневной миссии в общей сложности они провели в космосе 371 день.

Капсула «Союз», которая вернула их обратно, была заменой, запущенной в феврале, поскольку российские инженеры подозревают, что кусок космического мусора пробил радиатор их оригинальной капсулы. Чтобы обеспечить безопасность космонавтов и электроники капсулы, было принято решение вернуться пустым.

За время пребывания в космосе астронавты преодолели около 157 миллионов миль, обогнув Землю почти 6,000 раз. Это путешествие превзошло предыдущий рекорд, установленный Марком Ванде Хей, другим астронавтом НАСА. Общий мировой рекорд по продолжительности космического полета до сих пор принадлежит российскому космонавту, который в середине 437-х годов провел в космосе 1990 дней.

Психологический аспект столь длительного пребывания в космосе оказался для Рубио более сложным, чем ожидалось. Он пропустил важные семейные вехи, в том числе достижения и выпускные экзамены своих детей. На пресс-конференции перед возвращением Рубио заявил, что он не согласился бы на целый год в космосе, если бы его спросили в начале.

Хотя эта рекордная миссия подошла к концу, НАСА в настоящее время не планирует проводить новые миссии продолжительностью в год. Безопасное возвращение астронавтов подчеркивает важность мер по борьбе с космическим мусором для обеспечения безопасности будущих космических путешествий.

источники:
- Хранитель
- НАСА

By Вики Ставропулу

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