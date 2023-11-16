Именование астроидов: небесная честь бессмертия

Крис Гейнор, известный историк астрономии и космических полетов, теперь может претендовать на кусок неба с Гейнором 20041, астероидом, названным в его честь. Международный астрономический союз (МАС) удостоил этой небесной чести Гейнора и 39 других известных людей, в том числе таких уважаемых деятелей, как доктор Дэвид Судзуки и научный репортер CBC Николь Мартильеро.

Для Гейнора название астероида в его честь — это «частица бессмертия», беззаботное признание его значительного вклада в эту область. Будучи автором различных книг и статей по истории астрономии и космических полетов, в том числе опубликованной НАСА «Еще не воображаемой», «История эксплуатации космического телескопа Хаббл», влияние Гейнора на наше понимание космоса нельзя недооценивать.

Лаури Рош, видный член Центра Виктории Королевского астрономического общества и Астрофизической обсерватории «Друзья Доминиона», также была удостоена чести астероида, названного в ее честь (20035 Лаурирош). «Рош» посвятила десятилетия продвижению космического образования посредством различных программ и учебных классов на острове Ванкувер.

Хотя оба лауреата не могут физически увидеть свои астероиды, поскольку они находятся на обратной стороне Солнца, эти небесные тела можно наблюдать в мощные телескопы, хотя и с их тусклым внешним видом.

Астероиды 20041 Гейнор и 20035 Лаурирош расположены в главном поясе астероидов, регионе, расположенном между орбитами Марса и Юпитера. Несмотря на сравнительно небольшой размер, их признание Международным астрономическим союзом служит свидетельством длительного влияния этих людей в области астрономии.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Кто удостоился чести назвать в честь себя астероид?

Ответ: Крис Гейнор и другие известные личности, включая доктора Дэвида Судзуки и Николь Мартильеро.

Вопрос: Как можно наблюдать названные астероиды?

Ответ: С помощью мощных телескопов.

Вопрос: Где расположены астероиды?

Ответ: Оба астероида находятся в главном поясе астероидов, расположенном между Марсом и Юпитером.