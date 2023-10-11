Ученые исследуют сверхвысокую плотность объектов Солнечной системы

Ученых уже давно интересуют объекты Солнечной системы, которые имеют более высокую плотность, чем встречающиеся в природе элементы, обнаруженные на Земле. Недавнее исследование физиков из Университета Аризоны исследует возможность существования в природе элементов, помимо известных в настоящее время в таблице Менделеева. Эти элементы, которые теоретически существуют за пределами атомного номера 164, могут объяснить измерения высокой плотности некоторых астероидов.

Плотность металлического осмия, самого плотного элемента, встречающегося в природе, составляет примерно 22.59 грамма на кубический сантиметр. Однако было обнаружено, что некоторые астероиды, такие как 33 Полигимния, имеют плотность до 75.28 грамма на кубический сантиметр. Хотя такое измерение высокой плотности считалось нереальным, физики Эван Лафорж, Уилл Прайс и Иоганн Рафельски использовали модель Томаса-Ферми, чтобы исследовать, были ли такие экстремальные плотности физически правдоподобными.

Исследователи рассчитали атомную структуру гипотетических сверхтяжелых элементов, используя модель Томаса-Ферми. Их расчеты соответствовали предсказанному острову стабильности под атомным номером 164. Было обнаружено, что диапазон плотности этих элементов составляет от 36 до 68.4 граммов на кубический сантиметр, что близко к измерению высокой плотности 33 Полигимнии.

Это исследование показывает, что сверхвысокая плотность может быть достигнута без привлечения теорий странной или темной материи. Модель Томаса-Ферми оказалась полезной при изучении свойств этих гипотетических сверхтяжелых элементов. Исследование закладывает основу для дальнейшего анализа в понимании природы этих элементов.

Источник: Европейский физический журнал Plus.