Новый взгляд на поиск сверхтяжелых элементов и их происхождение

На протяжении веков научное сообщество было увлечено поиском новых элементов. Идея преобразования одного элемента в другой когда-то была мечтой алхимиков, а теперь, благодаря достижениям ядерной науки, она стала реальностью.

В последние десятилетия ученые из США, Германии и России успешно объединили атомные ядра для создания новых сверхтяжелых элементов. Однако эти элементы нестабильны из-за большого количества протонов. Электромагнитное отталкивание между протонами подавляет ядерную силу притяжения, удерживающую ядро ​​вместе.

Уже давно ходят предположения о существовании «островка стабильности» в таблице Менделеева. Эта теоретическая область, которая, по прогнозам, будет содержать элементы примерно со 164 протонами, будет обладать относительно длительным периодом полураспада или даже быть стабильной. Считается, что внутри этого острова притягивающая ядерная сила уравновешивает электромагнитное отталкивание.

Ученые Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли проводят эксперименты по взвешиванию сверхтяжелых элементов, способствуя нашему пониманию их свойств. Однако создание этих тяжелых элементов в лаборатории остается сложной задачей. Чтобы преодолеть это ограничение, исследователи изучают естественные процессы, которые могут производить эти элементы, и изучают их уникальные характеристики, такие как плотность массы.

Расчет массовой плотности сверхтяжелых элементов имеет решающее значение для определения их поведения и потенциального местоположения. Исследователи используют модель, которая представляет атом каждого тяжелого элемента как единое заряженное облако, что особенно эффективно для крупных атомов с решетчатой ​​структурой, таких как металлы. Применяя эту модель, они рассчитали плотность элементов со 164 протонами и других элементов на острове стабильности.

На основании их расчетов предполагается, что стабильные металлы с атомными номерами около 164 будут иметь плотность от 36 до 68 г/см3 (от 21 до 39 унций/дюйм3). Однако в этих расчетах делается консервативное предположение о массе атомных ядер, предполагающее, что фактический диапазон может быть на 40% выше.

Хотя сверхтяжелые элементы не могут быть обнаружены на поверхности Земли из-за их склонности погружаться в землю и удаляться в результате субдукции, потенциально они могут существовать в астероидах. Аналогично тому, как золото и другие тяжелые металлы отложились на поверхности Земли после столкновений с астероидами, вполне вероятно, что сверхтяжелые элементы были занесены на нашу планету астероидами.

Ученые определили класс сверхтяжелых объектов, включая астероиды, которые могут содержать эти плотные элементы. Астероид 33, также известный как Полигимния, является одним из таких объектов с расчетной плотностью 75.3 г/см3 (43.5 унций/дюйм3). Однако измерение массы и объема далеких астероидов остается сложной задачей.

В исследовании, опубликованном в октябре 2023 года, для описания этих плотных астероидов была введена концепция компактных сверхплотных объектов (CUDO). Предполагается, что некоторые CUDO в Солнечной системе все еще могут содержать сверхтяжелые элементы в своих ядрах, в то время как их поверхности кажутся нормальными из-за накопления нормальной материи с течением времени.

Астрономические события, такие как слияние двойных звезд, могут привести к образованию стабильных сверхтяжелых элементов в экстремальных условиях. Некоторые из этих элементов могут остаться внутри астероидов, созданных во время этих событий, оставаясь внутри этих небесных тел, которые вращаются вокруг Солнечной системы в течение миллиардов лет.

Будущее открывает захватывающие перспективы поиска сверхтяжелых элементов и их происхождения. Миссия Gaia Европейского космического агентства направлена ​​на создание подробной трехмерной карты неба, предоставляющей исследователям бесценные данные о движении астероидов для дальнейшего анализа. Кроме того, проводятся космические миссии по сбору материалов с поверхностей астероидов и доставке их на Землю для тщательного изучения.

С каждым новым открытием и исследовательскими усилиями учёные всё ближе приближаются к разгадке тайн этих тяжелых элементов, предлагая заглянуть в увлекательный мир атомной структуры и тайны Вселенной.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что такое сверхтяжелые элементы?

Сверхтяжелые элементы — это элементы с атомным номером, превышающим те, которые встречаются в природе на Земле. Их синтезируют в лабораториях путем объединения атомных ядер.

2. Что такое «остров стабильности»?

«Остров стабильности» относится к теоретической области в периодической таблице, где сверхтяжелые элементы могут обладать стабильным или длительным периодом полураспада из-за баланса между притягивающими ядерными силами и электромагнитным отталкиванием.

3. Каковы проблемы создания сверхтяжелых элементов?

Сверхтяжелые элементы сложно создавать в лаборатории, поскольку большое количество протонов приводит к сильному электромагнитному отталкиванию, что делает их крайне нестабильными.

4. Могут ли сверхтяжелые элементы существовать в астероидах?

Да, предполагается, что сверхтяжелые элементы могут существовать в астероидах. Подобно тому, как золото и тяжелые металлы были вынесены на поверхность Земли в результате столкновений с астероидами, эти элементы могли отложиться на нашей планете в результате аналогичных событий.

5. Как ученые ищут сверхтяжелые элементы?

Ученые используют различные методы, такие как взвешивание сверхтяжелых элементов в экспериментах, расчет их плотности массы и изучение потенциальных природных процессов и астрономических событий, которые могут произвести эти элементы.

6. Какие будущие миссии и проекты будут посвящены пониманию сверхтяжелых элементов?

Миссия Gaia Европейского космического агентства направлена ​​на предоставление подробных данных о движении астероидов, помогая исследователям идентифицировать астероиды с необычной плотностью. Также проводятся космические миссии по сбору материала с поверхностей астероидов и его анализу на Земле.