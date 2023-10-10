НАСА предупреждает о близком сближении астероида 2023 TM3

НАСА объявило, что астероид, известный как астероид 2023 TM3, сегодня должен пройти мимо Земли на расстоянии ближе, чем Луна. Хотя близкое сближение астероида может показаться тревожным, он не представляет угрозы из-за своего небольшого размера.

Астероид 2023 TM3 принадлежит к группе астероидов Атен, которые представляют собой околоземные астероиды (NEA), пересекающие Землю, с большой полуосью меньшей, чем у Земли. Его ширина оценивается примерно в 47 футов, что делает его размером почти с дом.

НАСА изучает астероиды с помощью космических телескопов, таких как космический телескоп Хаббл и космический телескоп Джеймса Уэбба, а также космических кораблей, таких как Dawn, OSIRIS-REx и Hayabusa2. Эти усилия направлены на отслеживание и мониторинг астероидов, чтобы понять их поведение и потенциальное воздействие на Землю.

Астероид 2023 TM3 движется к Земле со скоростью 58,306 103,000 километров в час, что близко к скорости космического корабля. Он пройдет мимо планеты на расстоянии всего XNUMX XNUMX километров, примерно трети расстояния между Землей и Луной.

Несмотря на близость, в НАСА уверяют, что астероид не считается угрозой. Это не первый раз, когда астероид 2023 TM3 приближается к Земле. Впервые он приблизился к планете в 1988 году, пройдя мимо планеты на расстоянии 1 миллиона километров. После сегодняшнего сближения следующее близкое столкновение с астероидом, как ожидается, произойдет 16 августа 2032 года, когда он пройдет мимо Земли на расстоянии 5.7 миллиона километров.

Отслеживание и изучение астероидов имеет решающее значение для понимания потенциальных рисков столкновения и разработки стратегий планетарной защиты. Поскольку в космосе известно более 1 миллиона астероидов, усилия НАСА по наблюдению за этими объектами имеют большое значение для защиты нашей планеты.

источники:

– НАСА (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства)

– Космический телескоп Хаббл

- Космический телескоп Джеймса Уэбба

- Космический корабль «Рассвет»

— космический корабль OSIRIS-REx

— космический корабль Хаябуса-2.