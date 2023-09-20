Риск столкновения с Землей астероида Бенну к 2182 году

Недавно опубликованный отчет показывает, что вероятность того, что астероид Бенну, который НАСА отслеживает в течение почти 1 лет, может столкнуться с Землей в будущем, составляет 2,700 из 25. По данным научной группы OSIRIS-REx, Бенну, околоземный астероид, был впервые обнаружен в 1999 году и может дрейфовать на орбиту Земли, потенциально столкнувшись с планетой к сентябрю 2182 года.

Бенну совершает близкие сближения с Землей каждые шесть лет и уже имел три близких сближения в 1999, 2005 и 2011 годах. Ученые, участвовавшие в исследовании, опубликованном в ScienceDirect, оценивают вероятность того, что Бенну действительно столкнется с Землей к 2182 году, составляет 0.037% или 1 из 2,700.

В октябре 2020 года космический корабль НАСА OSIRIS-REx, что означает «Происхождение», «Спектральная интерпретация», «Идентификация ресурсов» и «Исследователь безопасности-реголита», вошел в историю, ненадолго коснувшись поверхности Бенну, собрав образец, а затем оторвавшись от астероида. Эта миссия стала первым случаем, когда НАСА успешно собрало образец астероида в космосе.

Астрофизик Хаким Олуеси подчеркивает, что образец, собранный с Бенну, содержит чистый незараженный материал, который может раскрыть тайны происхождения нашей Солнечной системы. Он добавляет, что существует возможность открытия биологических молекул или молекул-предшественников жизни.

Если бы Бенну столкнулся с Землей, он высвободил бы огромное количество энергии, оцениваемое в 1,200 мегатонн, что в 24 раза мощнее, чем самое мощное искусственное ядерное оружие. Для сравнения, астероид, вызвавший вымирание динозавров, был эквивалентен взрыву 10 миллиардов атомных бомб, вызвавшему лесные пожары, цунами и облако пыли, заблокировавшее Солнце.

Для ученых важно продолжать мониторинг Бенну и улучшать наше понимание его траектории, чтобы оценить потенциальную угрозу, которую он представляет для Земли. Хотя вероятность столкновения в 2182 году относительно невелика, это подчеркивает необходимость постоянных исследований и разработки стратегий по смягчению рисков, связанных с объектами, сближающимися с Землей.

Источники: ScienceDirect, IFLScience.