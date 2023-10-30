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Новое исследование показывает, что мелкая пыль является ключевым фактором вымирания динозавров

ByМамфо Брешиа

30 октября, 2023
Новое исследование показывает, что мелкая пыль является ключевым фактором вымирания динозавров

Эпоха динозавров трагически закончилась 66 миллионов лет назад в результате падения огромного астероида у берегов современной Мексики. Хотя уже давно известно, что это катастрофическое событие стало причиной исчезновения 75% видов на Земле, детали того, как развернулось это массовое вымирание, остаются предметом спекуляций и споров.

Предыдущие исследования показали, что выброс серы во время удара вместе с сажей от лесных пожаров спровоцировал глобальную зиму. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, представляет другую точку зрения. Исследование предполагает, что мелкая пыль, образовавшаяся из измельченной породы и выброшенная в атмосферу после удара, сыграла более значительную роль в вымирании.

Ведущий автор исследования Джем Берк Сенель, научный сотрудник Королевской обсерватории Бельгии, подчеркивает влияние этой пыли на фотосинтез, важнейший биологический процесс для жизни. Пыль блокировала солнечный свет, не позволяя растениям фотосинтезировать в течение почти двух лет, что привело к коллапсу пищевой сети и цепной реакции вымирания.

Чтобы прийти к таким выводам, ученые разработали новую компьютерную модель, основанную на данных образцов отложений, взятых из окаменелостей Танис в Северной Дакоте. Эти образцы захватили 20-летний период после удара и предоставили уникальную информацию о последствиях катастрофического события. Анализ образцов выявил наличие частиц силикатной пыли, которые оставались в атмосфере до 15 лет, вызывая потенциально значительное похолодание глобального климата.

Это исследование проливает новый свет на механизмы вымирания динозавров и бросает вызов предыдущим предположениям о том, что основным механизмом гибели динозавров является экстремальный холод. Вместо этого исследование подчеркивает решающую роль остановки фотосинтеза из-за того, что мелкая пыль блокирует солнце. Понимая эти процессы и их продолжительность с большей точностью, ученые смогут получить более глубокое представление о вымирании и о том, как оно повлияло на различные виды.

FAQ

Вопрос: Что стало причиной вымирания динозавров?
Ответ: Вымирание динозавров было вызвано мощным ударом астероида, произошедшим 66 миллионов лет назад.

Вопрос: Какую роль мелкая пыль сыграла в вымирании?
Ответ: Мелкая пыль, образовавшаяся из измельченных камней, выброшенных в атмосферу после удара астероида, заблокировала солнце и препятствовала фотосинтезу, что привело к коллапсу пищевой сети и последующему вымиранию.

Вопрос: Как ученые изучали мелкую пыль?
Ответ: Ученые проанализировали образцы отложений, взятые из окаменелостей Танис в Северной Дакоте, что позволило получить представление о составе и продолжительности существования компонента мелкой пыли.

Вопрос: Сыграл ли сильный холод значительную роль в вымирании?
Ответ: Раньше считалось, что сильный холод является основным механизмом убийства, но это исследование предполагает, что остановка фотосинтеза из-за того, что мелкая пыль, блокирующая солнце, сыграла более важную роль.

By Мамфо Брешиа