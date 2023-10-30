Новое исследование показывает, что мелкая пыль является ключевым фактором вымирания динозавров

Эпоха динозавров трагически закончилась 66 миллионов лет назад в результате падения огромного астероида у берегов современной Мексики. Хотя уже давно известно, что это катастрофическое событие стало причиной исчезновения 75% видов на Земле, детали того, как развернулось это массовое вымирание, остаются предметом спекуляций и споров.

Предыдущие исследования показали, что выброс серы во время удара вместе с сажей от лесных пожаров спровоцировал глобальную зиму. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, представляет другую точку зрения. Исследование предполагает, что мелкая пыль, образовавшаяся из измельченной породы и выброшенная в атмосферу после удара, сыграла более значительную роль в вымирании.

Ведущий автор исследования Джем Берк Сенель, научный сотрудник Королевской обсерватории Бельгии, подчеркивает влияние этой пыли на фотосинтез, важнейший биологический процесс для жизни. Пыль блокировала солнечный свет, не позволяя растениям фотосинтезировать в течение почти двух лет, что привело к коллапсу пищевой сети и цепной реакции вымирания.

Чтобы прийти к таким выводам, ученые разработали новую компьютерную модель, основанную на данных образцов отложений, взятых из окаменелостей Танис в Северной Дакоте. Эти образцы захватили 20-летний период после удара и предоставили уникальную информацию о последствиях катастрофического события. Анализ образцов выявил наличие частиц силикатной пыли, которые оставались в атмосфере до 15 лет, вызывая потенциально значительное похолодание глобального климата.

Это исследование проливает новый свет на механизмы вымирания динозавров и бросает вызов предыдущим предположениям о том, что основным механизмом гибели динозавров является экстремальный холод. Вместо этого исследование подчеркивает решающую роль остановки фотосинтеза из-за того, что мелкая пыль блокирует солнце. Понимая эти процессы и их продолжительность с большей точностью, ученые смогут получить более глубокое представление о вымирании и о том, как оно повлияло на различные виды.

FAQ

Вопрос: Что стало причиной вымирания динозавров?

Ответ: Вымирание динозавров было вызвано мощным ударом астероида, произошедшим 66 миллионов лет назад.

Вопрос: Какую роль мелкая пыль сыграла в вымирании?

Ответ: Мелкая пыль, образовавшаяся из измельченных камней, выброшенных в атмосферу после удара астероида, заблокировала солнце и препятствовала фотосинтезу, что привело к коллапсу пищевой сети и последующему вымиранию.

Вопрос: Как ученые изучали мелкую пыль?

Ответ: Ученые проанализировали образцы отложений, взятые из окаменелостей Танис в Северной Дакоте, что позволило получить представление о составе и продолжительности существования компонента мелкой пыли.

Вопрос: Сыграл ли сильный холод значительную роль в вымирании?

Ответ: Раньше считалось, что сильный холод является основным механизмом убийства, но это исследование предполагает, что остановка фотосинтеза из-за того, что мелкая пыль, блокирующая солнце, сыграла более важную роль.