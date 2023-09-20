НАСА предупреждает о близком сближении астероида 2023 SN1

НАСА недавно сообщило, что астероид под названием Asteroid 2023 SN1 быстро приближается к Земле и приблизится к ней сегодня, 20 сентября. Этот астероид является частью группы Аполлонов, которая состоит из пересекающих Землю космических камней с полуосновными оси больше, чем у Земли.

Астероид 2023 SN1 в настоящее время движется со скоростью 58306 километров в час, что чуть меньше скорости космического корабля. Ожидается, что он пройдет мимо Земли на расстоянии всего 332,000 384,400 километров, что меньше расстояния Луны от Земли (XNUMX XNUMX километров). Это делает его одним из ближайших астероидов, пролетевших мимо Земли за последние месяцы.

Несмотря на его непосредственную близость, НАСА посчитало этот астероид неопасным из-за его небольшого размера. По оценкам, его ширина составляет около 15 футов, что соответствует размеру небольшого автомобиля.

Для мониторинга риска столкновения объектов, сближающихся с Землей, НАСА внедрило новую систему мониторинга столкновений под названием Sentry-II. Эта система использует алгоритм для расчета потенциального воздействия астероидов. Отслеживая орбитальный путь астероида с помощью инфракрасных данных, НАСА может предсказать его орбиту на годы вперед.

В настоящее время с помощью различных технологических инструментов, используемых для отслеживания объектов в небе, обнаружено около 28,000 XNUMX околоземных астероидов.

Источник: НАСА

Определения:

– Астероиды: древние космические породы, оставшиеся от раннего формирования нашей солнечной системы.

– Объекты, сближающиеся с Землей: астероиды или кометы, проходящие на расстоянии не более 1.3 астрономических единиц (а.е.) от Земли.

– Группа Аполлона: астероиды, пересекающие Землю, с большой полуосью, большей, чем у Земли.

– Система мониторинга воздействия: система, используемая для отслеживания и прогнозирования потенциального воздействия астероидов на Землю.

Источник: НАСА