Миссия НАСА «Осирис-Рекс»: капсулу с образцами астероидов собираются открыть

Миссия НАСА «Осирис-Рекс», направленная на сбор образцов астероидов, достигнет важной вехи, поскольку капсула, содержащая куски астероида Бенну, будет открыта. Капсула приземлилась в США в воскресенье, и НАСА планирует открыть ее уже во вторник. Образцы весом около 250 граммов могут дать ценную информацию о формировании Солнечной системы.

Космический корабль Osiris-Rex, запущенный в 2016 году, собрал образцы камней и пыли с Бенну в 2020 году. Пролетев мимо Земли в эти выходные, космический корабль выпустил капсулу с образцом, которая благополучно приземлилась в пустыне Юты. Затем капсулу перевезли в охраняемую чистую комнату в штате Юта, а затем доставили в Космический центр НАСА имени Джонсона.

Ученые в восторге от количества собранных образцов, подозревая, что это самый большой показатель, когда-либо собранный с астероида. Это даст им значительный объем материала для анализа и лучшего понимания состава Солнечной системы на ее ранних стадиях. Образцы будут переданы ученым и исследователям по всему миру для дальнейшего изучения.

Успех миссии Osiris-Rex демонстрирует способность НАСА реализовывать амбициозные проекты, которые вдохновляют и объединяют людей. Администратор НАСА Билл Нельсон выразил энтузиазм по поводу миссии, подчеркнув ее значение для расширения наших знаний о Вселенной.

Бенну, изучаемый астероид, представляет особый интерес из-за богатого содержания органических молекул и свидетельств взаимодействия с жидкой водой в прошлом. Ученые полагают, что астероиды, подобные Бенну, возможно, сыграли роль в доставке необходимых молекул и воды на Землю посредством столкновений.

Что касается будущих миссий, Osiris-Rex теперь приступит к новой миссии под названием Osiris-Apex, целью которой является исследование астероида Апофис в 2029 году.

источники:

– Миссия НАСА «Осирис-Рекс» открывает капсулу с образцами астероидов: [Источник]

- Миссия НАСА Осирис-Рекс: [Источник]

- Миссии JAXA на Хаябусе: [Источник]