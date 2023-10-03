Ученые столкнулись с «хорошей проблемой» при открытии контейнера с образцами астероидов

Ученые НАСА, работающие над открытием контейнера с образцами камней и пыли с астероида Бенну, столкнулись с приятным сюрпризом: внутри находится обилие материала. Процесс разборки головки TAGSAM (механизм сбора проб Touch-and-Go) занимает больше времени, чем ожидалось, из-за большого количества материала, обнаруженного при снятии крышки контейнера. Это положительный момент, поскольку означает, что имеется значительный объем материала для изучения и анализа.

OSIRIS-REx, космический корабль, ответственный за сбор образцов, приземлился на астероиде Бенну в октябре 2020 года и успешно взял образец с его поверхности. Перед извлечением ученые наблюдали, как частицы медленно вылетают из головки пробоотборника, что указывало на наличие дополнительных частей астероида. Их предположение оказалось верным, поскольку крышка и основание канистры содержали большее количество темных частиц, чем ожидалось.

Кристофер Снид, заместитель руководителя курирования OSIRIS-REx в Космическом центре Джонсона НАСА, назвал обилие материала «лучшей «проблемой», которую можно иметь». В настоящее время команда проводит первоначальный анализ образца, найденного на палубе авионики контейнера. Этот анализ даст представление о составе Бенну и о том, чего можно ожидать от основной пробы.

Бенну — небольшой околоземный астероид, который, как полагают, откололся от более крупного, богатого углеродом астероида миллиарды лет назад. Изучение образца астероида может помочь ученым понять историю происхождения Земли и потенциальное появление строительных блоков жизни в результате ударов астероидов.

Первые результаты исследования образца, а также изображения камней и пыли будут представлены в прямой трансляции 11 октября. В ближайшие недели команда кураторов Космического центра имени Джонсона НАСА продолжит разбирать головку TAGSAM, чтобы выявить находящийся внутри объемный образец.

Принимаются все меры предосторожности, чтобы предотвратить попадание любых земных загрязнений в контейнер с образцами, сохраняя целостность материала и его потенциальное понимание истории жизни.

Источник: НАСА (URL не указан)