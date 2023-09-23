Ученые анализируют пыль от космических камней, чтобы раскрыть подсказки о происхождении Земли

Ученые с нетерпением ожидают прибытия космической капсулы с образцом каменного материала астероида, собранным три года назад. Ожидается, что капсула совершит огненный прыжок через атмосферу Земли и приземлится в пустыне штата Юта в воскресенье. Миссия под названием OSIRIS-REx является совместным проектом НАСА и ученых из Университета Аризоны.

Астероид по имени Бенну — это богатый углеродом астероид и «околоземный объект» из-за его непосредственной близости к нашей планете каждые шесть лет. OSIRIS-REx успешно собрал с Бенну образец, который, как полагают, содержит ценные подсказки о происхождении и развитии каменистых планет, таких как Земля. По оценкам, образец весит 250 граммов, что делает его крупнейшим образцом астероида, когда-либо возвращавшимся на Землю для анализа.

Учёные особенно заинтересованы в изучении химии и минералогии Бенну, поскольку он практически не изменился с момента своего образования 4.5 миллиарда лет назад. Анализируя пыль и материал астероида, ученые надеются получить представление о ранней Солнечной системе и потенциально обнаружить органические молекулы, подобные тем, которые необходимы для развития жизни.

Космический корабль OSIRIS-REx, запущенный в сентябре 2016 года, провел на орбите Бенну почти два года, прежде чем собрать образец. Затем он отправился в путешествие длиной 1.2 миллиарда миль обратно на Землю, а образец должен был быть исследован учеными в различных лабораториях по всему миру.

Прибытие этого образца знаменует собой важную веху в исследованиях астероидов и способствует нашему пониманию происхождения Вселенной. Миссия OSIRIS-REx открывает путь к будущим исследованиям других околоземных астероидов.

источники:

- Представители НАСА

– Сандра Фройнд, менеджер программ Lockheed Martin

– Данте Лауретта, главный исследователь миссии в Университете Аризоны, Тусон.

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