Новое исследование предполагает, что близлежащий астероид может содержать ранее не встречавшиеся элементы

Недавнее исследование, опубликованное в сентябре в журнале The European Physical Journal Plus, показало, что близлежащий астероид может содержать элементы, которые никогда раньше не наблюдались. Исследование сосредоточено на астероиде 33 Полигимния, который имеет необычно высокую плотность по сравнению с той, которую можно было бы ожидать от известных элементов.

Астероид 33 Полигимния расположен в поясе астероидов и имеет диаметр от 30 до 36 миль. Согласно исследованию, исследователи использовали релятивистскую модель атома Томаса-Ферми для характеристики массовой плотности сверхтяжелых элементов. Они также сделали оценки количества электронов, общих для отдельных атомов, чтобы определить диапазон массовых плотностей сверхтяжелой материи.

Что делает это открытие особенно интригующим, так это то, что исследователи полагают, что эти элементы в астероиде могут быть стабильными. Обычно сверхтяжелые элементы с атомными номерами от 105 до 118 нестабильны. Элементы с числом протонов более 118 никогда не наблюдались ни в природе, ни в лабораторных условиях. Однако теоретические работы предполагают возможность существования «острова стабильности» вокруг атомного номера 164, где сверхтяжелые элементы могут быть менее склонны к радиоактивному распаду и могут существовать в течение определенного периода времени.

Измерения показали, что астероид 33 Полигимния имеет плотность примерно 75.28 грамма на кубический сантиметр и классифицируется как потенциальный компактный сверхплотный объект (CUDO). Исследователи заявляют, что их целью было определить, можно ли достичь экстремальной плотности массы без привлечения странной или темной материи. В ходе своих исследований они пришли к выводу, что как стандартные ядра, так и альфа-материя потенциально могут объяснить плотность, наблюдаемую в CUDO, таких как астероид 33 Полигимния.

Это исследование открывает новые возможности для понимания состава и формирования астероидов, а также проливает свет на существование сверхтяжелых элементов. Дальнейшие исследования будут необходимы, чтобы подтвердить наличие новых элементов на астероиде 33 Полигимния и получить представление о фундаментальных свойствах этих элементов.

источники:

• Европейский физический журнал Плюс

• Научная тревога