НАСА недавно объявило об открытии околоземного астероида (NEA) под названием астероид 2023 TF4, который собирается максимально приблизиться к Земле сегодня, 11 октября. Хотя астероид 2023 TF4 подойдет очень близко к нашей планете, ученые согласны с тем, что это не представляет угрозы воздействия.

Это АСЗ движется с ошеломляющей скоростью 31,394 2.2 километра в час и пройдет мимо Земли на расстоянии 49 миллиона километров. Его размер сравним с домом шириной 492 футов. Однако, несмотря на относительную близость, он не был отнесен к категории потенциально опасных объектов. Такое обозначение присваивается только астероидам размером более 7.5 футов и проходящим на расстоянии более XNUMX миллионов километров.

Астероид 2023 TF4 принадлежит к группе астероидов, известной как группа Аполлона. Эта группа названа в честь массивного астероида Аполлон 1862 года, который был открыт немецким астрономом Карлом Рейнмутом в 1930-х годах. Интересно, что этот конкретный астероид никогда раньше не приближался к Земле близко, и это будет означать его первое в истории близкое сближение.

После сегодняшнего столкновения не ожидается, что он снова пройдет мимо Земли в обозримом будущем, что подтверждает Лаборатория реактивного движения НАСА. Агентство продолжит отслеживать и изучать это АЯЭ, способствуя нашему пониманию этих небесных тел и потенциальных рисков их воздействия.

В качестве несвязанного события НАСА также продемонстрирует образец астероида, собранный космическим кораблем OSIRIS-REx во время его миссии на Бенну. Образец, полученный после 6-летнего путешествия и процесса очистки азотом, будет представлен публике в ходе прямой трансляции, что расширит наши знания об астероидах и их составе.

источники:

– НАСА (URL-адреса не указаны)