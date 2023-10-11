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НАСА обнаружило околоземный астероид 2023 TF4

ByРоберт Эндрю

Октябрь 11, 2023
НАСА обнаружило околоземный астероид 2023 TF4

НАСА недавно объявило об открытии околоземного астероида (NEA) под названием астероид 2023 TF4, который собирается максимально приблизиться к Земле сегодня, 11 октября. Хотя астероид 2023 TF4 подойдет очень близко к нашей планете, ученые согласны с тем, что это не представляет угрозы воздействия.

Это АСЗ движется с ошеломляющей скоростью 31,394 2.2 километра в час и пройдет мимо Земли на расстоянии 49 миллиона километров. Его размер сравним с домом шириной 492 футов. Однако, несмотря на относительную близость, он не был отнесен к категории потенциально опасных объектов. Такое обозначение присваивается только астероидам размером более 7.5 футов и проходящим на расстоянии более XNUMX миллионов километров.

Астероид 2023 TF4 принадлежит к группе астероидов, известной как группа Аполлона. Эта группа названа в честь массивного астероида Аполлон 1862 года, который был открыт немецким астрономом Карлом Рейнмутом в 1930-х годах. Интересно, что этот конкретный астероид никогда раньше не приближался к Земле близко, и это будет означать его первое в истории близкое сближение.

После сегодняшнего столкновения не ожидается, что он снова пройдет мимо Земли в обозримом будущем, что подтверждает Лаборатория реактивного движения НАСА. Агентство продолжит отслеживать и изучать это АЯЭ, способствуя нашему пониманию этих небесных тел и потенциальных рисков их воздействия.

В качестве несвязанного события НАСА также продемонстрирует образец астероида, собранный космическим кораблем OSIRIS-REx во время его миссии на Бенну. Образец, полученный после 6-летнего путешествия и процесса очистки азотом, будет представлен публике в ходе прямой трансляции, что расширит наши знания об астероидах и их составе.

источники:
– НАСА (URL-адреса не указаны)

By Роберт Эндрю

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