НАСА недавно сделало два значительных открытия и достижения в области исследования космоса. Во-первых, космический корабль «Происхождение, спектральная интерпретация, идентификация ресурсов и безопасность-Regolith Explorer» (OSIRIS-REx) успешно завершил шестилетнюю миссию по изучению потенциально опасного астероида (PHA) Бенну. Собрав образцы камней и пыли с астероида, космический корабль благополучно приземлился обратно на Землю. Собранные образцы теперь пройдут дальнейшее исследование в Космическом центре имени Джонсона НАСА в Хьюстоне.

В рамках отдельной разработки НАСА идентифицировало околоземный астероид, известный как астероид 2023 SO5. Сегодня этот астероид приблизится к Земле на максимальное расстояние, но не ожидается, что он столкнется с поверхностью планеты. Несмотря на то, что этот астероид движется со скоростью 60364 километра в час, он не классифицируется как потенциально опасный объект из-за своего небольшого размера.

Астероид 2023 SO5 принадлежит к группе астероидов Аполлона, названной в честь астероида Аполлона 1862 года. При ширине почти 74 фута он почти размером с самолет. Интересно, что этот астероид никогда раньше не приближался к Земле близко, и это будет его первое в истории близкое сближение. Хотя в будущем он не приблизится к Земле на такое близкое расстояние, 70 февраля 21 года он приблизится к 2024 миллионам километров.

Эти открытия и достижения подчеркивают постоянные усилия и достижения НАСА в изучении астероидов и освоении космоса. Собирая ценные образцы и данные, ученые стремятся углубить наше понимание Вселенной и потенциально разработать стратегии по смягчению любых будущих угроз, исходящих от астероидов.

источники:

- Миссия НАСА по происхождению, спектральной интерпретации, идентификации ресурсов и исследованию безопасности реголита (OSIRIS-REx)

– Центр НАСА по изучению объектов, сближающихся с Землей (CNEOS)

– Лаборатория реактивного движения НАСА