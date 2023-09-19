Астероид Диморфос демонстрирует неожиданное поведение после удара ракеты НАСА

Недавнее исследование показывает, что астероид Диморфос демонстрирует неожиданные изменения в своем поведении после столкновения с ракетой НАСА в прошлом году. Астероид шириной около 580 футов был намеренно врезан космическим кораблем в рамках миссии по испытанию двойного перенаправления астероида. Новые наблюдения показывают, что Диморфос может вращаться по своей обычной орбите вокруг своего родительского астероида Дидимоса. Это противоречит прогнозам НАСА, поскольку ожидалось, что он будет поддерживать устойчивую орбиту.

Джонатан Свифт, учитель средней школы в Калифорнии, и его ученики были первыми, кто заметил эти неожиданные изменения, наблюдая за Диморфосом в школьный телескоп. Через несколько недель после столкновения НАСА объявило, что астероид замедлился на своей орбите примерно на 33 минуты. Однако Свифт и его ученики наблюдали дальнейшее замедление скорости на одну минуту через месяц после столкновения, что позволяет предположить постоянное снижение скорости с момента столкновения.

Команда DART позже подтвердила, что Диморфос действительно продолжал замедляться на своей орбите в течение месяца после столкновения. Однако их расчеты показали замедление на 15 секунд, а не на целую минуту. Через месяц после столкновения астероид в конечном итоге достиг плато в своем замедлении.

Одним из возможных объяснений такого неожиданного поведения является наличие роя космических камней. Наблюдения выявили поле из валунов, разбросанных по территории, которые, вероятно, были смещены с поверхности Диморфоса во время удара. Предполагается, что некоторые из этих более крупных валунов упали обратно на Диморфос, вызвав большее замедление его орбиты, чем первоначально предполагалось.

Команда DART планирует опубликовать более полный отчет об этих неожиданных результатах в ближайшем будущем. Однако доскональное понимание ситуации, возможно, придется подождать до 2026 года, когда космический корабль Гера Европейского космического агентства прибудет на Диморфос, чтобы поближе изучить место падения.

Источник: New Scientist