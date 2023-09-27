Новые горизонты: темный порошок и частицы размером с песок обнаружены в образце астероида

Ученые НАСА сделали замечательное открытие, когда открыли космическую капсулу, содержащую самый крупный образец астероида, когда-либо возвращавшийся на Землю. Космическое агентство США обнаружило «черную пыль и мусор» на палубе авионики научного контейнера зонда Osiris-REx. Крышку зонда открыли в герметичной камере Космического центра Джонсона в Хьюстоне, штат Техас. «Темный порошок и частицы размером с песок» также были обнаружены на внутренней стороне крышки и основания.

Хотя НАСА не подтвердило, действительно ли материалы принадлежали астероиду, они описали открытие как «шкатулку с научными сокровищами». Остатки, обнаруженные на палубе авионики зонда, вероятно, были результатом проблем, возникших на этапе сбора миссии. Эти проблемы в конечном итоге были решены, что позволило безопасно перенести образец с астероида в контейнер для хранения зонда.

Ученые НАСА с нетерпением ждут возможности проанализировать большую часть образца, собранного с астероида Бенну. Этот анализ потребует сложной разборки зонда. Пресс-конференция, запланированная на 11 октября, предоставит общественности дополнительную информацию об образце.

Роботизированный космический корабль OSIRIS-REx был запущен в 2016 году и забрал свой образец три года назад с Бенну, богатого углеродом астероида, классифицированного как «околоземный объект». Приземлившись на поверхность астероида, Осирис-Рекс собрал примерно 250 граммов (9 унций) пыли. Ученые полагают, что анализ этого материала даст ценную информацию о формировании Солнечной системы и обитаемости Земли. Кроме того, изучение образца поможет ученым лучше понять типы астероидов, которые могут представлять угрозу для Земли.

Хотя вероятность столкновения Бенну с Землей считается маловероятной, она не исключается. Четверть образца Бенну будет немедленно использована в экспериментах, а небольшое количество будет отправлено партнерам миссии в Японии и Канаде. Оставшаяся часть будет сохранена для изучения будущими поколениями.

Источник: НАСА