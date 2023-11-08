Космический корабль НАСА «Люси» обнаружил необычный двойной астероид

Космический корабль НАСА «Люси» недавно достиг новаторской вехи во время пролета, став первым, кто сделал снимки двойного астероида крупным планом. Встреча с астероидом Динкинеш 1 ноября 2023 года привела к удивительному открытию: вокруг Динкинеша вращается не один, а два сопутствующих спутника.

На первых изображениях, переданных после пролета, было видно, что два астероида расположены друг за другом. Однако последующие изображения, сделанные до и после самого близкого сближения, раскрыли истинную двойную природу астероидов. Система визуализации Люси, которая работала безупречно во время испытательного запуска, позволила космическому кораблю отслеживать астероиды и получать несколько углов обзора.

Двойные астероиды, состоящие из двух объектов, вращающихся вокруг друг друга, относительно распространены в Солнечной системе. Однако наблюдение за ними вблизи дает ученым бесценные данные. Хэл Левисон, главный исследователь Люси в Юго-Западном исследовательском институте, выразил удивление по поводу открытия, особенно схожих размеров компонентов спутника. Эта уникальная система представляет собой увлекательную загадку, решения которой с нетерпением ждет научное сообщество.

Хотя основной задачей «Люси» является исследование троянских астероидов Юпитера, пролет Динкинеша послужил решающим испытанием перед встречей космического корабля с этими загадочными и неисследованными объектами в 2027 году. Ученый программы НАСА «Люси» Том Стэтлер подчеркнул важность таких сюрпризов для продвижения научные исследования продвигаются вперед и побуждают задавать новые вопросы.

Люси продолжит передавать изображения и данные пролета обратно на Землю, помогая ученым лучше понять формы и образования астероидов. После гравитационного воздействия на Землю в декабре 2024 года космический корабль будет наблюдать еще один астероид в 2025 году, прежде чем достигнет своих основных целей-троянцев на Юпитере.

Часто задаваемые вопросы

Что такое двойной астероид?

Двойной астероид — это система, состоящая из двух объектов, вращающихся вокруг друг друга, обычно встречающихся в Солнечной системе.

Каково было значение встречи Люси с Динкинешем?

Встреча Люси с астероидом Динкинеш предоставила ученым изображения двойного астероида крупным планом, предоставив ценные данные и понимание формирования и характеристик астероидов.

Что показали дополнительные изображения, сделанные во время облета?

Дополнительные изображения, сделанные до и после наибольшего сближения, показали истинную двойную природу астероидов: один астероид вращается вокруг другого.

Какова основная миссия Люси?

Основная миссия Люси — исследовать троянские астероиды Юпитера, которые представляют собой загадочную и неизведанную популяцию объектов.

Когда Люси достигнет своих основных целей трояна Юпитера?

Ожидается, что после завершения гравитационной помощи на Земле в декабре 2024 года и наблюдения за другим астероидом в 2025 году Люси достигнет своих основных целей-троянцев на Юпитере в 2027 году.

(Источник: НАСА, URL: www.nasa.gov)