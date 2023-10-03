Астероид 2008 QY: подробности и возможные последствия

НАСА недавно поделилось информацией об астероиде под названием 2008 QY, который должен пройти мимо Земли 3 октября. Хотя астероид приблизится к нашей планете, удара по поверхности не ожидается. По данным Центра исследования объектов, сближающихся с Землей (CNEOS), его ближайший сближение будет на расстоянии около 6.3 миллиона километров.

Астероид 2008 QY классифицируется НАСА как потенциально опасный астероид (PHA). Эта классификация дается астероидам, которые находятся в пределах 7.5 миллионов километров от Земли и имеют размер более 492 метров. Этот астероид шириной почти 2200 футов сравним по размеру с большим мостом.

Астероид 2008 QY, принадлежащий к группе околоземных астероидов Аполлона, классифицируется как космическая скала, пересекающая Землю, с большой полуосью, большей, чем у Земли. Группа Аполлонов названа в честь массивного астероида Аполлон 1862 года, который был открыт немецким астрономом Карлом Рейнмутом в 1930-х годах.

Хотя прямой угрозы со стороны астероида 2008 QY нет, эти PHA служат напоминанием о потенциальных разрушениях, которые могут вызвать крупные астероиды. Удар гигантского астероида почти 65 миллионов лет назад сыграл значительную роль в вымирании динозавров и изменении экосистем Земли.

К счастью, НАСА и другие космические агентства теперь располагают современными телескопами и технологиями для обнаружения и отслеживания потенциально опасных астероидов. Эти инструменты позволяют ученым отслеживать их траектории и при необходимости обеспечивать раннее предупреждение.

Поскольку наше понимание астероидов продолжает улучшаться, предпринимаются усилия по разработке систем для отклонения или перенаправления любых угрожающих астероидов, которые могут находиться на курсе столкновения с Землей. Хотя вероятность воздействия невелика, способность прогнозировать и смягчать потенциальные риски имеет решающее значение для безопасности и благополучия нашей планеты.

источники:

– Центр исследований околоземных объектов (CNEOS)

- НАСА