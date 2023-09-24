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Космический аппарат НАСА «Осирис-Рекс» успешно доставил на Землю образец астероида Бенну

ByГабриэль Бота

сентябрь 24, 2023
Космический аппарат НАСА «Осирис-Рекс» успешно доставил на Землю образец астероида Бенну

После семилетней экспедиции протяженностью более 6.2 миллиардов километров корабль-база НАСА «Осирис-Рекс» успешно доставил на Землю образец обломков астероида Бенну. Образец, собранный в 2020 году, содержит около 250 г материала, точный вес которого будет определен в ближайшие недели. Эта миссия знаменует собой первый раз, когда НАСА привезло образец с астероида.

Бенну, богатый углеродом астероид размером примерно с небоскреб, представляет особый интерес из-за своей близости к Земле. Ученые полагают, что это создает потенциальный риск столкновения в следующем столетии. Изучение образца Бенну позволит исследователям изучить происхождение Солнца и других планет, а также получить представление о том, как сформировалась жизнь на Земле.

Помимо изучения образца Бенну, Осирис-Рекс сейчас находится на пути к другому астероиду под названием Апофис, которого он, как ожидается, достигнет в 2029 году. Эти миссии направлены не только на дальнейшее понимание астероидов, но и на изучение потенциальных способов их отклонения. если они представляют угрозу для Земли.

Ожидается, что содержимое образца Бенну будет углеродистым и темным на вид со значительным содержанием углерода. Ученые ожидают обнаружения органических молекул, таких как соединения аминокислот, которые являются строительными блоками белков. Кроме того, образец может свидетельствовать о наличии воды в различных формах, что дает представление о роли астероидов в доставке воды на раннюю Землю.

Контейнер с образцом Бенну будет открыт в течение следующих нескольких дней, что позволит публике просмотреть его содержимое. Это знаковое достижение представляет собой значительный шаг вперед в исследовании астероидов и их потенциального воздействия на нашу планету.

Источники: Hindustan Times, НАСА.

By Габриэль Бота

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