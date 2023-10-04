НАСА предупреждает о небольшой вероятности столкновения с Землей астероида Бенну в 2182 году

Согласно недавней теории НАСА, существует небольшая вероятность того, что астероид Бенну может столкнуться с Землей 24 сентября 2182 года. Это предсказание появилось спустя годы после печально известного предсказания календаря майя о конце света в 2012 году, которое, к счастью, не сбылось. . НАСА подтвердило, что, хотя шансы крайне малы, потенциальное воздействие приведет к разрушениям в радиусе 600 миль от места крушения, но не к глобальному вымиранию.

Бенну, астероид B-типа, имеет диаметр около 500 метров и совершает оборот вокруг Солнца каждые 1.2 года. Он проходит близко к Земле каждые шесть лет, что заставляет ученых полагать, что существует небольшой риск столкновения в конце 22 века. Астероид примерно вдвое меньше того, который, как полагают, стал причиной вымирания динозавров.

НАСА уже работает над планом предотвращения столкновения Бенну с Землей. Если бы астероид упал, сила была бы эквивалентна силе 22 атомных бомб. Космическое агентство стремится разработать стратегии по отвлечению или уничтожению потенциальных угроз, исходящих от астероидов в будущем.

Согласно недавним новостям, команда NASA по происхождению, спектральной интерпретации, идентификации ресурсов и безопасности реголита (OSIRIS-REx) успешно собрала образец камней и пыли с Бенну. Эта миссия поможет ученым узнать больше о составе и характеристиках потенциально опасных астероидов, которые могут представлять угрозу для Земли.

Ученым крайне важно продолжать мониторинг и изучение околоземных астероидов, таких как Бенну, чтобы лучше понять эти объекты и разработать стратегии по защите нашей планеты от потенциальных воздействий. Продолжающиеся усилия НАСА по исследованию астероидов и смягчению их последствий подчеркивают важность планетарной защиты и необходимость сохранять бдительность в отношении потенциальных космических угроз.

источники:

– Страница «Внутренняя история» в Instagram

- Астероидная миссия.org

- НАСА